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    首頁 > 政治

    美暫停140億美元對台軍售？盧秀燕認為和「川習會」有關

    2026/05/22 12:34 記者蔡淑媛／台中報導
    傳出美方暫停對台軍售，盧秀燕表示，美國的確在川習會後對台軍售可能不一樣，建議顧立雄儘速聯絡美國的五角大廈。（記者蔡淑媛攝）

    傳出美方暫停對台軍售，盧秀燕表示，美國的確在川習會後對台軍售可能不一樣，建議顧立雄儘速聯絡美國的五角大廈。（記者蔡淑媛攝）

    美國代理海軍部長高雄宣佈暫停對台灣140億美元軍售，對此，台中市盧秀燕今在議會總質詢表示，美國的確在川習會後對台軍售可能不一樣，我們必須觀察美國對這項軍售，建議國防部長顧立雄部長應該儘速聯絡美國的五角大廈。

    美國海軍部代理部長高雄21日出席參議院聽證會表示，由於川普政府與伊朗之間的戰爭，美國正暫停一項價值140億美元的對台軍售案，以確保史詩怒火行動所需的彈藥，只是要確認一切齊備，政府認為有必要時，對外軍售會繼續進行。

    市議員陳淑華質疑盧秀燕，面對軍購案預算說法一變再變，從接受自由時報專訪時提8千到1兆元，後來遇到國民黨主席鄭麗文提3800億+N時回應差不多，藍白通過軍購案大刪4700億，又說「等川習會。」

    盧秀燕答詢表示，現在傳出美方暫停對台軍售140億，「的確美對台軍售的確與川習會連動」，川習會後，美國對台軍售可能不一樣，必須觀察美國對這項軍售，因為立法院已經通過了，金額留在那個地方，可是現在美國似乎對於對台軍售的這部分，有不同意見。

    盧秀燕表示，暫停軍售是美國是正式國防部的海軍部提出來，因此建議中央政府應該要儘速聯絡美國的五角大廈，台灣的國防部長顧立雄部長應該儘速聯絡美國的五角大廈。

    陳淑華等人詢問盧秀燕對軍購案預算看法。（記者蔡淑媛攝）

    陳淑華等人詢問盧秀燕對軍購案預算看法。（記者蔡淑媛攝）

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