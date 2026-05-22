賴清德期許高階文官「用AI、做淨零、能跨域」 讓台灣更具韌性與競爭力

總統賴清德今天出席國家文官學院「高階文官培訓飛躍方案115年訓練」開訓典禮並致詞。（記者田裕華攝）

面對快速變動的時代，總統賴清德今向高階公務人員提出包括善用AI工具、貫徹淨零轉型、具備跨域協力思維等3大期許，同時強調政府會持續支持文官體系成長，繼續推動國家人力資源的發展與改革，要打造更具韌性與競爭力的台灣。

賴總統今出席「高階文官培訓飛躍方案115年訓練」開訓典禮暨大師學堂，他致詞提到，近年台灣面對百年大疫、地緣政治變化、全球供應鏈重組及極端氣候等多重考驗，仍能穩健度過甚至逆勢成長，讓世界看見台灣的實力與毅力。台灣從來不怕挑戰，因為總是在挑戰之中把握機會，總是在經過困境後更上一層樓，日前自己在就職兩週年談話提到，政府堅持持續打造更具韌性、競爭力與照顧人民能力的台灣，這也是繼續努力的方向。

請繼續往下閱讀...

總統也向參訓學員提出3點期許。首先，希望文官體系善用人工智慧科技，讓政府部門的運作與治理更創新。人工智慧新時代已經來臨，政府積極推動AI新十大建設，要將AI導入百工百業，提升產業競爭力，也要讓AI成為政府治理的強大加速器，也要藉此提升行政效率與公共服務品質，並勇於創新，讓政府思維與產業發展同步前進。

其次，要貫徹淨零轉型，朝智慧永續目標大步前進。因應氣候變遷，世界各國都在加速落實淨零碳排，而今年飛躍方案的主軸是智慧永續，也代表政府施政方向，全力推動數位、綠色的雙軸轉型，減碳顧企業、淨零救地球。淨零轉型是龐大的國家工程，期許同仁規劃各項政策與願景時都要納入減碳、淨零精神，政府應當以身作則，為國家打造永續發展的未來。

第三，則希望有跨域、協力思維，讓國家更具韌性。面對壓力、變動、逆境時，能承受打擊、應對變化，並盡速恢復運作的能力。迎向未來，沒有一項挑戰會事先通知，沒有一個風險只影響單一部會，期許同仁推動政策要有前瞻視野，為未來布局更要打破本位主義，具備跨域協力的思維，讓國家更具韌性，運作更有效率。

總統強調，要發揮眾志成城的力量，每一項政策都需要團隊齊心才能推動，每一個改革都需要眾人攜手才能完成，未來政府會持續支持文官體系成長，也會繼續推動國家人力資源的發展與改革，，只要政府有好人才，國家就會有好未來。期待所有學員完成訓練後，能帶著更寬廣的視野與更強大的能力回到工作崗位，持續為國家努力。

高階文官培訓飛躍方案推動以來，已培育超過600位優秀治理人才。考試院長周弘憲指出，面對全球變局，今年訓練內容緊扣國家重大產業發展及永續發展目標（SDGs）。同時，政府正積極推動「AI新十大建設」，最終目標是要打造一個智慧生活圈，民眾的食衣住行育樂各領域都能看見人工智慧帶來的便利性。政府治理正在重塑，必須從「傳統管理」邁向「智慧領導」，期盼透過今年訓練，讓高階文官跳脫行政窠臼，成為引領社會達成雙重轉型的關鍵力量。

保訓會主委兼國家文官學院院長蔡秀涓表示，保訓會及文官學院將持續以國家發展需求與全球趨勢為核心，透過多元學習機制，匯聚產官學研的頂尖師資，致力於培育具備宏觀視野、韌性治理及AI 應用素養的高階文官，並藉此全面提升國家治理效能與公共服務品質，為國家下一階段的發展建立穩固根基。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法