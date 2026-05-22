中國男子花鉅款變造護照出國 遭台加跨國識破遣返

這本變造的護照，以透光加放大檢查正反套印「CAN 」無法吻合。（移民署提供）

內政部移民署國境事務大隊於今（115）年4月中旬，在桃園國際機場成功攔截1名尚姓中國籍男子。該男子企圖持變造的加拿大護照，自澳門搭機來台轉機偷渡至溫哥華，但在長榮航空、移民署國境事務大隊以及加拿大邊境服務處（CBSA）三方跨國合作下，當場識破其偷渡陰謀，並在調查完畢後，將尚男遣返回澳門。

這名尚姓中國籍男子持變造加拿大護照搭乘澳門航空抵台，原預定於桃園機場轉機搭長榮航空班機飛往加拿大溫哥華。長榮航空轉機櫃檯人員在受理劃位時，察覺其行程安排異常，且尚男持加拿大護照卻在口詢時完全不會英語、回答支支吾吾且神色異常緊張，加上護照紙張觸感有異，隨即通報移民署國境事務大隊特殊勤務隊到場查驗。

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特殊勤務隊移民官到場後，立即對該護照進行紫光燈檢驗，發現護照內頁螢光圖案的防偽特徵與真版明顯不符，再以透光加放大檢查時，發現正反套印的「CAN」字樣在透光時，完全無法精準吻合，憑藉高度專業的證照辨識能力，當場抓包多處變造。

移民署再透過加拿大邊境服務處（CBSA）即時協助確認，證實該男並非加拿大公民，隨即依法將人證帶回進一步深入調查。

在調查初期，尚男態度極不配合，刻意隱瞞真實身分，更全盤推託辯稱對護照變造毫不知情，企圖規避法律責任。但經驗豐富的移民官發覺其隨身行李內部結構有異，經仔細搜查，赫然在行李箱暗藏的夾層內，搜出尚男本人的真實中國護照。

在真、假護照分別被搜出、識破後，尚男自知無法抵賴，這才坦承因在中國經營電商，不敵市場「太卷（惡性競爭）」經商失敗，逼不得已才選擇跑路。他支付了高達20萬人民幣的鉅款透過人蛇集團取得變造加拿大護照，並安排偷渡至加拿大非法工作。

移民署國境事務大隊大隊長林清芬表示，第一線執法的移民官均具備精湛的證照真偽辨識、人臉比對及專業清詢職能，並長期與各國移民執法機關及航空運輸業者保持緊密聯繫。未來將持續與加拿大邊境服務處（CBSA）等國際夥伴攜手，有效防堵不法分子利用台灣作為非法偷渡的中繼站，全面捍衛國境安全與國際運輸秩序。

以紫光燈檢查螢光圖案的防偽特徵與真版不同。（移民署提供）

以透光加放大檢查正反套印「CAN 」透光檢查，無法吻合。（移民署提供）

以透光加放大檢查正反套印「CAN 」，顯示無法吻合。（移民署提供）

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