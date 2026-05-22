美暫緩對台140億美元軍售案？ 徐巧芯：賴清德傳遞國際社會錯誤訊息

國民黨立委徐巧芯表示，總統賴清德堅持台獨立場，美方可能擔憂台灣購買武器目的是不是為了要發動戰爭？問題在於賴清德對國際社會傳遞錯誤訊息，才會造成相關疑慮。（記者羅國嘉攝）

美國海軍部代理部長曹洪（Hung Cao）21日出席參議院聽證會表示，為了確保伊朗戰爭所需的彈藥存量，美國目前已暫停總額140億美元的對台軍售案。對此，國民黨立委徐巧芯表示，總統賴清德堅持台獨立場，美方可能擔憂台灣購買武器目的是不是為了要發動戰爭？問題在於賴清德對國際社會傳遞錯誤訊息，才會造成相關疑慮。

針對最新美方說法，徐巧芯說，美國彈藥的生產，不會因為美方是否賣我方這一批軍售就不充足，這比較像是說法，政治上的考量是比較多的。根據川普說法明確，不支持台獨，川普覺得台灣有人在搞台獨，可能搞台獨就會引發戰爭而川普不想看到戰爭，在此情況下就不會販售140億美元軍購。

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徐巧芯指出，在川普發表談話後，賴清德仍召開記者會，持續表達自己的台獨主張，雖然後來有調整說法，但當時賴確實有談到「台灣獨立」，且提出許多相關論述，外媒報導標題也寫得很清楚，指出賴清德在川普談話之後仍然堅持台灣獨立。

徐巧芯指出，川普談話結束後，賴清德仍召開記者會，繼續堅持自己台獨的主張。賴清德後來改口，可是賴清德在記者會裡是在講，台灣獨立的內容是A、B、C、D、E講了很多。而外媒報導標題很清楚，寫說「在川普談話後，賴清德仍堅持台獨」。川普跟美方接受到的資訊，大概是來自於我國內政府的資訊，就是賴清德政府仍堅持台獨。美國當然對140億的軍售會有所疑慮，因為會認為買武器是不是為了要發動戰爭？

徐巧芯強調，她不覺得採購軍事武器是要發動戰爭，而是要保衛自己，就是因為賴清德傳遞了錯誤的訊息給國際社會、美國，才會造成問題。這也是為什麼昨天美國在台協會（AIT）的專訪裡強調，「歡迎賴清德重申兩岸要交流，以及兩岸要維持現狀」，反台獨的意涵已經包含在裡面並委婉說明。

徐巧芯表示，相信美國有很多對台友善的友人是希望能夠促成這筆軍售，但非常遺憾的是，民進黨在川普談話表達不支持台獨後的種種作為，可能無法讓華府相信沒有在搞台獨，所以可能影響到軍售。

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