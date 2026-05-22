周美青、馬以南聲明護馬英九 李德維：健康確實有疑義

馬英九基金會董事、三人調查小組發言人李德維。（資料照）

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事持續延燒，馬家人已於上週提出法律動作，前第一夫人周美青更聲明，「為使馬英九日後之醫療需求及照護有妥善之安排」，已委請馬英九大姊馬以南擔任執行者，必要時代表馬家人對外說明。馬英九基金會董事、三人調查小組發言人李德維受訪表示，身為家人或妻子，若非情非得已，絕不會做出這樣的行動；馬家人發聲明，「表示相關的健康確實是有疑義的」。

李德維日前表示接到馬英九電話，但馬都在念稿，還兩通電話重複念一樣的稿。李表示，他最後一次見到馬英九本人是在3月27日的董事會，真正跟馬有接觸的人，當然就會對於馬的健康有一些想法或考量，「這部分我覺得事實勝於雄辯」。

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李德維說，昨天包含周美青和馬英九的家屬都出來發表聲明，「表示相關的健康確實是有疑義的」；整體的案子，三人小組當然希望從全面性的各個方面來做了解。

媒體詢問李德維，對於馬家人15日委託律師向法院提出針對馬英九的限制，他是否知情？李表示，他的確聽到了類似的訊息，但基於馬英九的隱私跟馬家人的想法，他不能越俎代庖說太多。但他認為，「身為家人或妻子，若非情非得已，絕對不會做出這樣的一個行動」，所以包含外界，以及他身為馬英九基金會董事，他都認為還是要給馬英九及馬家人一個空間。

媒體詢問，馬家人提出法律動作是否想要保護馬總統，希望整件事到此為止，不要讓馬成為某些有心人士手中的刀子？李德維表示，這分兩部份，第一，從三人小組的角度來說，對這個案子調查的腳步會繼續、不會停止，也不會因為這樣子的聲明就彷彿船過水無痕；第二，他看到馬家人聲明，深深感覺到馬家人對於馬總統的愛護。從馬以南的聲明，他所讀到的是，希望「董事會」好好來處理基金會的事務，不要再被誤導，讓外界有不當的誤解。

李德維表示，他認為會發此聲明，是馬家人對於馬英九的健康有憂慮。而他的解讀是馬家人也是情非得已，若非真正讓馬家人覺得不當、不妥、不對了，他覺得沒有一個人、一個妻子、一個姊姊或家人願意把自己的先生、自己的弟弟的健康對外來做這樣的宣示。

李德維也解釋，為何馬家人的聲明日期是5月12日，但昨天才公佈？因為馬家人在沒有到最後的關頭，是不願意讓這件事成為公眾焦點的。這也包含三人調查小組和其他的董事也都認為，有很多可以溝通、討論的事情，不需要浪費媒體和社會資源，所以大家也覺得很無辜、很無聊。要不是到最後關頭，其實大家不願意看到這樣子的的事情發生，包含馬家人。

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