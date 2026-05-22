不滿黃國昌金釵空降！民眾黨桃園龜山區主任心寒退黨 發長文開砲

民眾黨新北市三蘆選區議員初選中，被視為黨主席黃國昌（中）子弟兵「四大金釵」之一的周曉芸（右），爆冷敗於未經營地方的陳彥廷。（資料照）

被稱為民眾黨主席黃國昌「四大金釵」之一的周曉芸，在新北市三重、蘆洲區議員初選爆冷輸給素人陳彥廷後，近日接受黨中央徵召，「空降」桃園市龜山區參選。先前有意參選此區議員的民眾黨前桃園市黨部龜山區主任高華宏，昨（21）日宣布退黨。高華宏發表長文，心寒表示，原來地方經營不一定重要，真正重要的是「中央想要誰」。他痛批，自己按照制度完成程序、保證金也繳了，最後規則卻改變，理由竟是「有更適合的人」，讓他憤怒開轟：「這不是競爭，這是羞辱！」

高華宏昨日在臉書發文表示，自己加入民眾黨時本來沒想過要從政，只是單純支持柯文哲的理念而入黨當個「小草」。他自揭過去曾當過5年軍人，退伍後心理狀況出問題，一度罹患嚴重憂鬱症，但一次小草聚會讓他感受到溫暖。他開始慢慢參加相關活動，最後從路人變成志工，再一步步成為龜山區主任，坦言這是他人生第一次重新感到自己活著，隨著情緒慢慢穩定，藥量也逐漸減少，讓他由衷感激「是民眾黨救了我」。

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高華宏說，正因如此，他過去願意替民眾黨拚命，想靠自己一點一滴經營替民眾黨在龜山打下一席位置，因為龜山對他來說不是選區，而是生活與扎根的地方。但他如今卻發現，原來努力不一定有價值，地方經營也不一定重要，真正重要的是「中央想要誰」。

高華宏指出，自己老早就按照制度完成初選程序，資料交了、程序跑了、保證金也繳了。然而，照制度走完的結果，最後規則卻變了，黨中央給的理由是「有更適合的人選」。但他無法接受的是，所謂「更適合的人選」，竟然是在三蘆初選失利後，才被安排來龜山的人。

高華宏不滿地表示，黨中央一句「觀感不好」，就能直接關上龜山人的門，然後再用一篇充滿情緒與故事的參選聲明，包裝成「熱愛龜山」、「關心地方」、「看見年輕家庭的辛苦」。

然而，地方的信任從來不是靠一篇文章就能換來的，而是一次一次蹲下來陪伴、一次一次跑服務、一次一次被罵、一次一次熬夜，慢慢累積出來的。他強烈質疑，如果對方真的這麼關心龜山，為什麼不是一開始就在龜山？為什麼真正長期蹲點的人被迫離開，外來的人卻能直接接收？尤其看完對方的參選聲明後，更讓他感到無言，痛批文章講了很多，但對於在地的核心問題根本沒有提出具體方案。

「這不是競爭，這是羞辱。是對地方的羞辱，是對所有努力的羞辱，更是對所有相信制度的人，最大的羞辱。」高華宏感嘆，現在的政治越來越像是在經營人設，只要影片拍得漂亮、故事講得感人、形象夠清新，好像就能變成「有理念的新政治」，只要一句「我想讓城市更好」，一切問題就迎刃而解。

高華宏最後表示，3月中旬自己曾說過不想讓事情變得更複雜，所以選擇退出與辭職，但當時決定不退黨，因為自己欠民眾黨一個道謝。但這次他要食言了，他正式聲明「退出台灣民眾黨」。高華宏痛心表示，自己花了太多時間、金錢與人生，只為了讓龜山更好，如今卻被一位「更適合的路人」徹底抹掉，那種痛真的很難形容，但他會記住這份痛，並把它變成繼續前進的理由。

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