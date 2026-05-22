推病死畜禽「就地處理」！ 綠委籲擴大補助畜牧化製機

民進黨立委鍾佳濱（右起）、賴惠員、徐富癸、蔡易餘22日召開記者會，針對病死畜禽不再上路，呼籲擴大補助畜牧化製機，建立區域化處理體系，強化防疫韌性。（記者羅沛德攝）

台中梧棲洽興畜牧場去年10月爆發非洲豬瘟，暴露病死畜禽跨區運輸風險，引關注。民進黨立委賴惠員、鍾佳濱、蔡易餘、徐富癸等召開記者會，要求環境部儘速建立循環農業逆向物流，並盼農業部以「大帶小」方式，協助小型業者處理病死禽畜，並呼籲政府應重啟並擴大生物處理設備補助，朝畜牧場「就地處理」邁進，降低污染與防疫風險。

賴惠員指出，我國畜牧產業年產值約2160億元，占整體農業34.5％，其中養豬產值約850至886億元、養雞約599億元。台灣一年消費約700萬頭豬，平均每天約2萬頭，豬隻病死後去化較困難；相較之下，雞、鵝等畜禽病死後，化製場處理相對容易，而全台化製場分布不均，主要集中在宜蘭、彰化、雲林、台南及屏東，若遇疫情爆發，常出現縣市間防疫限制，衍生「南豬北運」、「東豬西運」等問題。

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鍾佳濱表示，台灣養豬重鎮集中在雲林、屏東與嘉義，但病死豬處理一直是畜牧業頭痛問題，目前全台僅9座化製廠，且長期被視為嫌惡設施。農業部推動「生物處理機」方向正確，應朝畜牧場「就地處理」邁進，但在全面普及前，仍須改善既有化製與運輸問題。他呼籲經濟部與農業部優先輔導台糖等國營事業，率先建置生物處理設備、冷鏈冰櫃及運輸車隊，建立病死豬暫存與冷鏈運輸系統，降低污染與防疫風險。

徐富癸提出四點訴求，呼籲行政部門儘速研議。包含立即恢復並擴大化製機與生物處理設備補助方案，提升普及率；提高補助比例與上限；全面盤點全國病死禽畜跨區流向與化製量能分布，掌握風險鏈；未來應在北中南東建立區域聯防處理機制，避免現有化製廠負擔過重。

蔡易餘表示，未來畜牧業「就地處理」將成趨勢，除現有養豬產業相關預算外，後端生物處理機與化製機設備也應納入補助，協助業者自行處理病死豬、雞、鴨、鵝等禽畜。此外，生物處理機涉及重電需求，台電供電配套也應一併納入考量。

農業部畜牧司司長李宜謙回應，為避免病死畜禽造成防疫破口，政府近年持續推動畜牧場「就地處理」。農業部自2023年至2025年，每年補助20多台生物處理機，以家禽場申請為主，補助金額原則不超過設備費用一半、上限約50萬元。針對立委建議提高補助及建立區域防疫網，農業部將再檢討並爭取經費協助。

環境部資源循環署主任秘書石秉鑫則說，已建議農業部修訂畜牧場主要設施設置標準，將生物處理設備納入養豬場現代化轉型升級補助項目，後續將持續透過跨部會合作，協助辦理防疫與環境管理作業。

民進黨立委徐富癸（左起）、賴惠員、鍾佳濱等人召開「病死畜禽不再上路！農業縣市立委籲擴大補助畜牧化製機建立區域化處理體系強化防疫韌性」記者會。（記者羅國嘉攝）

民進黨立委蔡易餘（左起）、徐富癸、賴惠員、鍾佳濱等人召開「病死畜禽不再上路！農業縣市立委籲擴大補助畜牧化製機建立區域化處理體系強化防疫韌性」記者會。（記者羅國嘉攝）

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