川普、賴清德何時通話引關注 蔣萬安這樣答

台北市長蔣萬安今天到台北市議會進行專案報告。（記者方賓照攝）

美國總統川普（Donald Trump）近日表示，將針對軍售議題與包括總統賴清德在內的人談，川、賴兩人何時通話引起外界關注。台北市長蔣萬安今（22）天在議會答覆市議員徐立信詢問看法時表示，還有很多不確定因素、假設性，目前還停留在未經過證實的消息。

蔣萬安今天早上到議會進行無菸城市、營養午餐等多項政策的專案報告；拔得頭籌質詢的徐立信問蔣萬安對全世界都在關心的川普、賴清德能不能通上話的看法？會不會有中共施壓等問題？蔣萬安表示，目前還有很多不確定因素，還沒有確定。若能通上電話，會不會是台灣自中美斷交以來最重大的突破？蔣萬安表示，要看有沒有發生，還要看通話內容、形式等等，現在很難預判。

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徐立信追問，會不會最後演變成川普放台灣鴿子？蔣萬安再說，這是非常假設性的問題，目前相關訊息都是透過媒體得知，一切還有很多不確定因素；任何可能都有，很多假設性的、未經過證實的消息。

徐立信追問他，川習會後，川普是否無限期延長或不批准對台的軍購案？蔣萬安說，因為第二批還沒批准，各界有很多討論，中間有很多因素，包括剛結束的川習會，以及很多傳言，包括川普是否會跟賴清德總統通話，這些因素都會影響個案進行。不過，他重申支持厚植台灣的國防實力，以及必須且合理的軍事採購的立場，並指日前立法院順利通過7800億元的軍購預算，這也符合大多數民眾的期待。

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