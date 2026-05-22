馬以南聲明感謝馬英九幕僚 黃帝穎曝關鍵：沒這宣告「無權代表」

前總統馬英九的姐姐馬以南。（資料照）

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事持續延燒，據悉馬家人上週已提出相關法律動作，21日馬英九大姊馬以南罕見發出聲明，感謝過去與馬英九共事的幕僚，馬家人永遠感念他們的付出。對此，律師黃帝穎提醒，除非法院裁定馬英九受監護宣告，使其成為無行為能力人，並同時依法選任馬以南擔任監護人（法定代理人），馬以南才有資格代表馬英九對外發聲。

黃帝穎今日發文指出，馬英九若未被監護宣告，馬行使董事長職權及委任調查蕭旭岑案等法律行為有效。周美青或馬以南若要代表馬英九對外說明或影響蕭旭岑案，必須先向法院聲請馬英九監護宣告並獲裁准，但馬英九若未達精神障礙或心智缺陷，聲請監護宣告會被法院駁回。

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周美青及馬以南罕見發出聲明，「委請馬英九大姊馬以南擔任執行者，必要時代表馬家人對外說明。」但法律上，馬英九仍是完全行為能力人，在未被周美青、馬以南向法院聲請並獲裁定監護宣告前，無法代表馬英九對外說明或影響「蕭旭岑案」。

民法規定，如果周美青（配偶）及馬以南（四等親內）認為馬英九精神障礙或其他心智缺陷，致不能為意思表示或受意思表示，或不能辨識其意思表示效果者，可以向法院聲請對馬英九為監護之宣告。

如果法院審理馬英九診斷證明、相關醫療紀錄及鑑定報告，認定馬英九確實精神障礙或其他心智缺陷嚴重，才會裁定馬英九監護宣告，馬受監護宣告即成為無行為能力人，法院才會同時選出一位監護人來擔任馬英九的法定代理人，馬以南若擔任馬英九監護人，才能代表馬英九對外說明，也才可能在法律上有效影響「蕭旭岑案」，否則不合法。

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