分析美國對台政策 葉耀元：中共唯一想吞的國家就是台灣

大學國際研究講座教授葉耀元（資料照）

美國在台協會處長谷立言接受中央社專訪，談及川習會後的美台關係強調，對台政策不變，非常重視藉由強化台灣自我防衛能力重建台海平衡，關於對台軍售也已向中方表達美方立場；對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，美國在東亞的國家利益，就是在與中國之間的競爭取得更多的優勢，同時間確保兩大核子國家不會發生衝突。而為了完備這兩個目標，就誕生出美國對台政策的3個原則。

葉耀元在臉書PO文表示，他覺得很多人不大懂當美國說出「美國對台政策不變」這件事，到底指的是什麼。以下讓我簡單說明，美國對台政策的的框架，是由美中三公報、台灣關係法、六項保證、以及美國國務院自1979年開始執行的一中政策所形塑。

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葉耀元指出，這些條文或政策裡面，有沒有說清楚美國支不支持兩岸統一、支不支持台灣獨立、會不會在中國武力犯台的時候出兵保護台灣？基本上並沒有，因為美國對台政策真正的核心，只有以下兩個原則。其一，美國不支持任何一方（中國或台灣）單邊的改變兩岸關係；其二，美國對台灣的主權以及中國對台的軍事威脅維持戰略模糊，也就是不講明台灣到底是不是一個獨立的國家，但也沒有說要支持中國對台的主權宣稱，同時間也不會跟台灣簽訂共同防衛協議，確保美國會出兵保護台灣（但也沒有說他們不出兵）。

葉耀元續指，因此，當美國說「對台政策不變」的時候，他們往往都是指上述這兩個原則並沒有改變。但在這兩個原則之外，什麼事情都是「可以討論的」。舉例來說，美國到底要賣給台灣多少武器，或是多麼高級的武器，這當然可以討論（不過請記得，美國也不希望對台軍售讓兩岸的軍事平衡產生過多的變化）。美國可不可以官方跟台灣接觸，如川普到底可不可以打電話給賴清德，或甚至是邀請賴清德來華府訪問？這部分也是可以商量的。

葉耀元分析，與此同時，美國為了維繫印太戰略區的和平，一般來說會自己給對台政策加上第三個原則，也就是「任何沒有抵觸前兩個原則的對台措施，仍然要避免其是否會急遽的改變兩岸之間的權力平衡」。用白話文來說，這就是為什麼拜登作為總統的時候，他會講出軍事上的戰略清晰，然後國務院再跑出來說美國對台政策不變；或是川普現在一方面跟中國談判，但轉過頭跑回去跟台灣談判。

葉耀元補充，搞懂這個原則，你就會知道美國為什麼常常一前一後擺出兩種不同的態度。要記住，美國在東亞的國家利益，就是在與中國之間的競爭取得更多的優勢，同時間確保兩大核子國家不會發生衝突。而為了完備這兩個目標，就誕生出美國對台政策的這三個原則。

葉耀元直言，常常聽到台灣內部有一種聲音：那是美國人跟中國人的事情，關我們什麼事？不好意思，在地緣政治上，你就是卡在第一島鏈最前線。然後很悲哀的，我們是目前中共唯一想要併吞的國家。問題點不是美國應該怎麼做，或是能怎麼做，而是我們隔壁的鄰居每天都想鳩佔鵲巢，破壞和平啊。

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