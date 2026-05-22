新北中和議員綠營3搶2 各自強調正統代表性

綠營新北市議員參選人張志豪強調受過前總統蔡英文與總統賴清德指導。（摘自張志豪臉書）

新北市中和區議員選情激烈，綠營選將因為前民進黨發言人張志豪重回中和參選，讓選情更加緊張，張志豪於2022競選連任時被嚴重分票導致落選頭，這次有備而來，不僅在中和街頭掛滿競選看板，日前也在臉書貼出他與前總統蔡英文、總統賴清德的個別合照，為此，現任議員張嘉玲打出「小英子弟兵」旗號互別苗頭，宣示意味濃厚。

張志豪在臉書PO文，520是賴總統就職兩週年，也是民進黨從2016年重返執政後，執政第10年；在前總統蔡英文8年打下的堅實基礎上，賴清德總統持續帶領台灣大進步，而且全面接軌世界，台灣現在是世界的台灣。

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張志豪從2010年起就當過小英總統的幕僚及發言人，近三年也擔任賴總統的發言人和組織部主任，不論是蔡英文還是賴清德一直教導他「作為民意代表，不是黨內派系代表，永遠要把民意擺在第一」，現在是2026年，綠營新北市長參選人蘇巧慧是強大的母雞，贏回新北是所有支持者最大的共識，所以這一次他必須更拼命的尋求更大支持，成為中和市民、未來蘇巧慧市長，最強的後盾。

第6選區中和重演張維倩、張嘉玲及張志豪3搶2的態勢，對於張志豪強調自己受到過蔡英文和賴清德的調教，因此張嘉玲近日在社群發文指出，「在中和，大家都知道，嘉玲是小英總統的子弟兵」，她與前立委江永昌是師兄妹，也是一路上互相扶持的好夥伴、好朋友。

張嘉玲表示，在地方基層，她承接趙永清前委員與江永昌的陽光路線，一路走來始終如一，秉持初衷、理性問政、認真打拼、爭取建設、服務市民，她4年前吊車尾當選，一定繼續努力、全力以赴。

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