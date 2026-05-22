北市治鼠無方？ 馬郁雯爆建管處要求各工地自主抓鼠

台北市長蔣萬安。（資料照）

民進黨北市議員參選人馬郁雯昨日在節目上表示，台北市政府自己無能抓老鼠，竟然要求全台北市營造廠營造廠、工班，蓋房子時，要幫忙抓老鼠。馬郁雯今日加碼發文爆料，台北市政府發函公文，甚至台北市建管處施工科要求各工地要在週五（5/22）下班前寫自主檢查表留在工地備查，還要上網填寫「各局處鼠類防治執行成果表」，北市府為挽救鼠患危機，急就章推「鼠類偵防師」，被發現慘掉漆，如今治鼠無方，現在連營造商也成爲蔣萬安搶救鼠患危機的受害者？

馬郁雯昨在臉書PO文表示，台北市政府自己無能抓老鼠，竟然要求全台北市營造廠營造廠、工班，蓋房子時，要幫忙抓老鼠，甚至連未來民眾在裝潢前都要檢附委由合格病媒防治業者簽署之鼠類防治完成報告，始得核發室內裝修施工許可證，這等於把台北市政府的責任轉嫁到民眾身上。

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馬郁雯今加碼爆料，台北市政府發函公文，甚至台北市建管處施工科要求各工地要在週五（5/22）下班前，寫自主檢查表留在工地備查，還要上網填寫「各局處鼠類防治執行成果表」。

馬郁雯續指，最扯的是，建管處施工科官員一聲令下，各地工地包商宛如像接獲皇帝下旨，跪下領旨，除了要高喊「收到」之外，還要自報建築字號，方便官員確認核對，原來台北市府的官這麼大！有不少營造廠苦中作樂，更自嘲難道連工地工程師，都要變成「鼠類偵防師」。

馬郁雯直言，「南鼠北送」被打臉，北市府為挽救鼠患危機，急就章推「鼠類偵防師」，被發現慘掉漆，如今治鼠無方，現在連營造商也成爲蔣萬安搶救鼠患危機的受害者？

馬郁雯今日加碼發文爆料，台北市政府發函公文，甚至台北市建管處施工科要求各工地要在週五（5/22）下班前，寫自主檢查表留在工地備查，還要上網填寫「各局處鼠類防治執行成果表」（圖擷取自馬郁雯臉書）

馬郁雯今日加碼發文爆料，台北市政府發函公文，甚至台北市建管處施工科要求各工地要在週五（5/22）下班前，寫自主檢查表留在工地備查，還要上網填寫「各局處鼠類防治執行成果表」（圖擷取自馬郁雯臉書）

馬郁雯今日加碼發文爆料，台北市政府發函公文，甚至台北市建管處施工科要求各工地要在週五（5/22）下班前，寫自主檢查表留在工地備查，還要上網填寫「各局處鼠類防治執行成果表」（圖擷取自馬郁雯臉書）

馬郁雯今日加碼發文爆料，台北市政府發函公文，甚至台北市建管處施工科要求各工地要在週五（5/22）下班前，寫自主檢查表留在工地備查，還要上網填寫「各局處鼠類防治執行成果表」（圖擷取自馬郁雯臉書）

馬郁雯今日加碼發文爆料，台北市政府發函公文，甚至台北市建管處施工科要求各工地要在週五（5/22）下班前，寫自主檢查表留在工地備查，還要上網填寫「各局處鼠類防治執行成果表」（圖擷取自馬郁雯臉書）

馬郁雯今日加碼發文爆料，台北市政府發函公文，甚至台北市建管處施工科要求各工地要在週五（5/22）下班前，寫自主檢查表留在工地備查，還要上網填寫「各局處鼠類防治執行成果表」（圖擷取自馬郁雯臉書）

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