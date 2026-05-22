李四川見鄭麗文秒閃人？詹凌瑀酸：「星宿老怪」誰碰誰掉票

國民黨主席鄭麗文（黑外套）與新北市長參選人李四川（白襯衫）兩人僅同台約30秒。（資料照）

國民黨主席鄭麗文、新北市長參選人李四川昨於國民黨新北市黨部進行的「力挺李四川團結大會」短暫同台，李四川致詞完，兩人握手講幾句話後，李旋即離開，連合照也沒有；對此，媒體人詹凌瑀表示，現在江湖人人自危，只要看到這位鄭麗文走過來，各路縣市首長和參選人都嚇得魂飛魄散。川伯這次用20秒完美示範了什麼叫「三十六計，走為上策」。

詹凌瑀在臉書PO文表示，大新聞！江湖傳聞，昨日新北一場武林大會上，竟然出現了失傳已久的「票房化功大法」！只見國民黨新北參選人「川伯」李四川正在台上正氣凜然地致詞，怎料到，黨內「星宿老怪」的鄭麗文居然悄悄現身。這可不得了，星宿老怪一出，那可是自帶「票房毒藥」的劇毒光環，誰碰誰倒楣、誰沾誰流失功力啊！

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詹凌瑀指出，本以為兩人會來個執子之手、高喊凍蒜的世紀大和解，結果川伯不愧是修煉40年內功的資深老江湖，一看到對方逼近，求生慾瞬間點滿！兩人同台短短20秒，川伯立馬指著手錶大喊：「失陪了！還有下一個行程要趕！」隨後連大合照都來不及拍直接施展「凌波微步」腳底抹油匆忙退場，溜得比兔子還快！

詹凌瑀直言，這畫面簡直太搞笑了，現場喊「李四川凍蒜」的時候，主角早就跑得連影子都不剩，現在江湖人人自危，只要看到這位「星宿老怪」走過來，各路縣市首長和參選人都嚇得魂飛魄散。川伯這次用20秒完美示範了什麼叫「三十六計，走為上策」，麗文啊麗文，下次出關前，要不要先看看黃曆，不然大家都變身閃電俠，妳也很尷尬耶！

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