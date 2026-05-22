馬英九曾承諾堅決捍衛中華民國主權 黃暐瀚：如今國民黨還一樣嗎

黃暐瀚指出，過去馬英九競選總統時，曾承諾台灣的前途由台灣人民自己決定、堅決捍衛中華民國主權。黃暐瀚直言「2008年的國民黨，跟2026的國民黨，還一樣嗎？」圖右為現任國民黨主席鄭麗文。（資料照，國民黨提供）

美國總統川普在「川習會」後表示「不希望有人宣布台獨」，近日引發討論，國民黨人士更連番藉此批評民進黨，資深媒體人黃暐瀚發文指出，過去中國解放軍報曾點名3種狀況叫做「獨台」，之後又主張，只要不接受中華人民共和國統一台灣都是「台獨」。後來馬英九競選總統時，曾承諾台灣的前途由台灣人民自己決定、堅決捍衛中華民國主權。黃暐瀚直言「2008年的國民黨，跟2026的國民黨，還一樣嗎？」

黃暐瀚在臉書以「台獨與獨台」為題發文指出，最近大家都在談台獨？但，你有聽過獨台嗎？他表示在2001年中國解放軍報，刊登一篇沒有作者署名的文章（代表報社立場），除了譴責「台獨」（修憲建立台灣共和國），也點名三種狀況，叫做「獨台」：

1.強調中華民國在台灣，是一個主權獨立的國家。

2.拒絕接受中華民國已在1949年消失。

3.堅持「一個中國、兩岸分治」，目前中華民國的治權不及於中國大陸。

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黃暐瀚說明，以上所述狀況，都屬「獨台」，算是「B型台獨」，跟台獨沒有差別。不過這篇文章付梓後四年（2005），中國通過「反分裂國家法」，徹底不管台灣藍綠誰執政？是台灣國還是中華民國？只要不接受中華人民共和國統一台灣，都「違法」，都是「台獨」。

黃暐瀚表示，也因為如此，國民黨當年（2005）立刻提出嚴正抗議，並在馬英九競選總統時（2008），刊登報紙廣告，跟台灣國人承諾：

1.台灣的前途由台灣人民自己決定。

2.堅決捍衛中華民國主權。

3.堅決反對「反分裂國家法」。

黃暐瀚強調，這就是為什麼他先前將馬前總統分在「華獨」分類這一塊，他也直言，如果「中華民國主權獨立」不存在？還選什麼總統呢？

黃暐瀚在文末也指出，問題就出在，2008年的國民黨，跟2026的國民黨，還一樣嗎？

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