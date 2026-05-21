深化公共參與、政策建言 桃園青年諮詢會參訪議會

桃園市政府青年諮詢會今（21）日前往桃園市議會，盼持續深化青年公共參與及政策建言能力。（桃園市青年局提供）

桃園市政府青年諮詢會今（21）日前往桃園市議會，由青年諮詢會副召集人、也是青年局長侯佳齡率隊參訪，由議長邱奕勝接待，透過議事空間導覽及議會運作介紹，讓青年委員深入了解地方議會在市政治理、政策監督及民意反映中的重要角色，期盼持續深化青年公共參與及政策建言能力。

邱奕勝表示，市長張善政上任以來，相當重視青年政策與青年參與，也肯定青年局團隊在推動青年公共事務上的努力與成果。青年諮詢委員不僅是市府與青年之間的重要溝通橋梁，更是青年政策推動的重要後盾，青年意見對城市發展具有高度價值。

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邱奕勝勉勵青年朋友持續關心公共事務，強調「得青年者得天下」，桃園作為六都中最年輕的城市，未來發展潛力十足，青年更是推動城市進步的重要力量。近年桃園在產業發展、就業機會及重大建設方面持續推進，包括航空城計畫逐步成形，以及科技產業布局擴大，未來將為青年帶來更多就業與創業機會，期盼市府持續打造完善的青年發展環境，讓青年能在桃園實現理想、扎根成長。

侯佳齡說，青年諮詢委員代表青年世代聲音，市府除安排議會參訪外，未來也將陸續辦理跨縣市青年交流及市政參訪培力課程，持續拓展青年參與公共事務的深度與廣度，讓青年觀點實質投入城市治理。

參訪的青年諮詢委員詹承勳表示，第7屆青諮會已做好準備，未來將持續以青年觀點提出具體建言，發揮創新思維與行動力，與市府攜手推動桃園發展，為城市注入更多青年能量。

透過議事空間導覽及議會運作介紹，讓青年委員深入了解地方議會在市政治理、政策監督及民意反映中的重要角色。（桃園市青年局提供）

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