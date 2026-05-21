為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    深化公共參與、政策建言 桃園青年諮詢會參訪議會

    2026/05/21 23:21 記者李容萍／桃園報導
    桃園市政府青年諮詢會今（21）日前往桃園市議會，盼持續深化青年公共參與及政策建言能力。（桃園市青年局提供）

    桃園市政府青年諮詢會今（21）日前往桃園市議會，盼持續深化青年公共參與及政策建言能力。（桃園市青年局提供）

    桃園市政府青年諮詢會今（21）日前往桃園市議會，由青年諮詢會副召集人、也是青年局長侯佳齡率隊參訪，由議長邱奕勝接待，透過議事空間導覽及議會運作介紹，讓青年委員深入了解地方議會在市政治理、政策監督及民意反映中的重要角色，期盼持續深化青年公共參與及政策建言能力。

    邱奕勝表示，市長張善政上任以來，相當重視青年政策與青年參與，也肯定青年局團隊在推動青年公共事務上的努力與成果。青年諮詢委員不僅是市府與青年之間的重要溝通橋梁，更是青年政策推動的重要後盾，青年意見對城市發展具有高度價值。

    邱奕勝勉勵青年朋友持續關心公共事務，強調「得青年者得天下」，桃園作為六都中最年輕的城市，未來發展潛力十足，青年更是推動城市進步的重要力量。近年桃園在產業發展、就業機會及重大建設方面持續推進，包括航空城計畫逐步成形，以及科技產業布局擴大，未來將為青年帶來更多就業與創業機會，期盼市府持續打造完善的青年發展環境，讓青年能在桃園實現理想、扎根成長。

    侯佳齡說，青年諮詢委員代表青年世代聲音，市府除安排議會參訪外，未來也將陸續辦理跨縣市青年交流及市政參訪培力課程，持續拓展青年參與公共事務的深度與廣度，讓青年觀點實質投入城市治理。

    參訪的青年諮詢委員詹承勳表示，第7屆青諮會已做好準備，未來將持續以青年觀點提出具體建言，發揮創新思維與行動力，與市府攜手推動桃園發展，為城市注入更多青年能量。

    透過議事空間導覽及議會運作介紹，讓青年委員深入了解地方議會在市政治理、政策監督及民意反映中的重要角色。（桃園市青年局提供）

    透過議事空間導覽及議會運作介紹，讓青年委員深入了解地方議會在市政治理、政策監督及民意反映中的重要角色。（桃園市青年局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播