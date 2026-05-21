林志玲突宣布不接文策院董事！梁文傑：很意外

林志玲婉拒文策會董事職位。（資料照，記者潘少棠攝）

行政法人文化內容策進院（TAICCA）日前宣布藝人林志玲為新任董事，將於6月上任，引發外界高度關注，陸委會發言人梁文傑也以「脫中返台」形容此事。不料林志玲今天突然婉謝接任文策院董事，聲稱「未曾想到這個稱謂的重量，比想像中沉重很多很多」。對此，梁文傑在Threads發文指出，「很意外，不過也尊重」。

文策院13日公告3位新任董事名單，最為矚目為現年51歲的林志玲。不過，網友搜出林志玲2023年曾在微博PO出「慶祝新中國成立74週年」、「我愛你中國」等貼文，甚至自稱「身為中國人」。

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此外，林志玲2019年前往內蒙古通遼市某所小學，在當地興建「志玲姊姊兒童之家」，提供孩子學習和玩耍的場所。她當時陪著小朋友在教室高唱《我和我的祖國》場面，透過中共官媒對外宣傳。

梁文傑上週四在陸委會記者會表示，這是文化部認為林志玲擔任文策院董事符合政策需要，對於深化台灣內容的國際布局，他們認為是有幫助的，陸委會是尊重文化部的權責。

梁文傑強調，藝人如果要「脫中返台」，要為台灣做事，我們作為自己人沒有不歡迎的道理。至於大家有對她有爭議的地方，「我也提醒大家，因為林志玲過去也曾經被黃安舉報是台獨分子，那在林志玲跟黃安之間，我想大部分人應該會選擇站在林志玲這邊吧！」

不料，事隔一週，林志玲今天突然在社群平台發表正式聲明，宣布經過深思熟慮後，決定不承接文策院董事職務，並坦言「這個稱謂的重量，比想像中沉重很多很多」。

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