民眾黨咬蘇巧慧妹妹分食政府標案 蘇巧慧競辦：白營影射抹黑、炒冷飯

民眾黨新北市議員參選人陳語倢（左起）、林子宇、吳亞倫質疑與民進黨新北市長參選人蘇巧慧關係密切的「超越文創教育基金會」相關友人在「分食」政府標案。（民眾黨提供）

民眾黨新北市議員參選人林子宇、吳亞倫、陳語倢今質疑與民進黨新北市長參選人蘇巧慧關係密切的「超越文創教育基金會」相關友人在「分食」政府標案，包括蘇巧慧的妹妹蘇巧純在內，林子宇說，若蘇巧慧當選，難保新北市未來的標案公平將消失殆盡；蘇巧慧競選辦公室回應，蘇巧純領導的設計團隊大多是服務民間組織，很少接政府標案，「白營拿不出證據，用影射抹黑的手法，令人搖頭」。

林子宇表示，由前行政院長蘇貞昌創辦的超越基金會，其女兒蘇巧慧、蘇巧純都擔任過執行長，蘇巧純也是現任執行長，其妻詹秀齡目前則是基金會的董事長，「過去蘇巧純的23設計在獲取政府標案時就已是爭議不斷，甚至還被抓包違反承諾偷偷接標案」。

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她說，基金會的3位董事，包括張永昌的肯特動畫，過去10年取得逾4844萬元的政府標案，中央政府部分皆為限制性標案，地方政府部分則大多數集中在鄭文燦、林智堅主政時期的桃園與新竹；王師的牽猴子公司，近年取得440萬元中央政府標案，也全是限制性標案；去年大罷免32:0後，文化部全額補助中正紀念堂開限制性標案，讓大吉祥公司負責人、董事長樂團主唱吳永吉在中正紀念堂唱大罷免歌曲。

吳亞倫說，公家標案絕非家族基金會的提款機，政府標案應建立在公平公開的基礎上；陳語倢說，過去高舉公平正義的民進黨，遇到自己人就關起門來瓜分國家資源，讓標案公平性蕩然無存。

蘇巧慧競辦發言人馬亨亨．夷將表示，昨天李四川的弟弟才在法庭坦承恐嚇勒索環保業者，今天就有人急著開「冷飯冷炒」的記者會，不知道要抹黑什麼，針對民眾黨議員參選人提到的案件，「23設計」團隊承接的是下游的下游的部分設計案，蘇巧純沒參與投標、沒參與評選過程，他強調，白營記者會所指出的人士，都是台灣相關領域的精英，白營拿不出不正當手段獲取標案的證據，只能用這種影射抹黑的手法，真的令人搖頭。選戰期間，候選人就是比政見、比執行力、比創意，才是市民之福。

蘇巧慧競辦發言人馬亨亨．夷將表示，白營拿不出證據，用影射抹黑的手法，令人搖頭。（蘇巧慧競選辦公室提供）

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