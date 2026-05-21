藍委凍結潛艦後續預算 顧立雄盼海鯤艦過海測就動支

立法院外交及國防委員會繼續審查115年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分，國防部長顧立雄與會列席。（記者田裕華攝）

潛艦國造原型艦海鯤艦正進行海測，國民黨立委馬文君提案全數凍結今年度潛艦國造後續艦預算；國防部長顧立雄今天於立法院表示，台船公司已對後續艦備料，希望後續艦的預算解凍條件，是海鯤艦通過海測就能動支，解除台船壓力。

立法院外交及國防委員會今天繼續審查115年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分。

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馬文君針對今年度海軍司令部所編列「潛艦國造－第3階段後續艦籌建」新台幣119億5000萬元預算，提案全數凍結。

顧立雄表示，去年的潛艦國造後續艦解凍條件，是海鯤艦通過海測就可以動支，期盼今年度後續艦的解凍條件，也能比照去年做法，因為承造潛艦國造的台船公司，現在針對後續艦已經進行相關備料，合約也要付款，所以都在進行貸款。

顧立雄懇請立委體諒台船在後續艦的負擔，而海鯤艦在通過海測後，還有各項性能驗證，然後再符合交艦需求，所以海鯤艦通過海測就能動支遭凍結的預算，對台船解除很大壓力。

民進黨立委王定宇表示，在場沒有人希望潛艦造不成，顧立雄也承諾過海測通過才會用，現在後續艦籌建的過程牽涉到國際供應商，也就是紅區裝備供應商的信心，如果後續預算都要經過很多波折，廠商沒有必要陪台灣耗，若將解凍條件綁在海測通過上，既符合立委監督的目的，也不會讓相關供應商的信心受到挫折，也能兼顧造艦人員的工作跟信心，三方都可以取得平衡。

王定宇指出，如果委員會能對解凍方式達成共識，預算案在黨團協商時就不要再被推翻，因為這才是委員會中心主義，然後國防委員會有共識的立委，各自回去說服黨團對於本案不要到黨團協商再做更動，因此期盼在委員會獲得共識並鞏固。

馬文君說明，潛艦是一個高風險、高技術而且是高成本的裝備，所以更應該要尊重工程的規律，會將後續艦預算全數凍結的原因很簡單，就是連去年度的預算都還沒執行，因為海鯤艦沒有通過基本的海測，最怕就是將原型艦的錯誤，一併複製到後續艦，因此堅持凍結預算，也希望專報後待立院同意，才可以動支預算，這也是對預算支出負責。

國民黨立委牛煦庭指出，委員會對後續艦預算全數凍結看起來達成共識，但對於監督的程度未能達成共識，而海鯤艦造艦開支龐大，也是重大建軍政策，清楚的說明以安民心也很有必要，所以在海鯤艦海測完成後，安排相關專案報告不會沒有正當性。

由於國民黨立委和民進黨立委對於潛艦國造後續艦的預算解凍方式並未達成共識，因此全案保留送交朝野協商。

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