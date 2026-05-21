海鯤後續艦119億預算 朝野交鋒無共識交黨團協商

立法院外交及國防委員會繼續審查115年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分，國防部長顧立雄與會列席。（記者田裕華攝）

立法院外交及國防委員會今（21日）首度逐案審查115年度國防部主管預算。針對國造潛艦海鯤號後續艦119.5億元預算，國民黨召委馬文君主張原型艦尚未完成海上驗收測試（SAT），恐有「複製錯誤」風險，堅持全凍；國防部長顧立雄則強調台船備料合約付款壓力大，懇請比照往年「海測通過即動支」。因朝野對於凍結條件與監督機制未達共識，全案最終決議保留至黨團協商。

立法院外交及國防委員會今天繼續逐案審查今年度國防預算。馬文君提案說明時說，潛艦是高風險、高技術裝備，若未經完整驗收即編列後續艦預算，形同空白授權；她堅持預算必須全凍，並要求進行專案報告以釐清海測標準。民進黨立委王定宇、沈伯洋則試圖維護「委員會中心主義」，提議採取與去年相同的解凍條件，即「海測通過即可動支」，以降低台船財務壓力並穩定供應商信心。

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然而，國民黨委員徐巧芯建議，考慮到後續政黨協商可能產生的變數，乾脆將爭議預算直接保留處理，避免委員會共識被推翻；惟因馬文君案文並未載明「SAT後直接動支」條款，三黨在解凍條件無法達成共識，本案併案保留，將後續協商處理。

至於M1A2T新式戰車案尾款則因預算追加問題引發質疑。馬文君點出，全案發價書原為16.3億美元、約合新台幣499億元，立法院核定預算僅405億元，現又暴增近50億元預算，要求說明荒謬價差。國防部說明，國軍刪減十八輛M1070重型拖車至6輛，又將M88A2戰場救濟車移列另案「雷馳專案」，並把部分彈藥列為緩購，最後一年卻仍短少五十億元，因此提出公務預算追加。

戰規司長黃文啓中將坦言，當初發價書A3版簽署未依規定報國防部專案核定，屬「行政瑕疵」，相關業管人員已遭懲處。民進黨立委王定宇強調，問題本質是陸軍預算調整未知會國會，呼籲委員會立場一致；國民黨立委徐巧芯則要求書面報告須具體交代2019年迄今疏失始末。最終併案凍結20億元，俟書面報告經同意後動支。

除海鯤後續艦與M1A2T新式戰車兩大案，馬文君也領銜提案其他3項大額凍結案，包括海鯤號原型艦主機因國外供應商遲未交付，致使艦體後段無法封艙、相關管線壓力測試亦無從接續，馬文君要求國防部釐清主機來源、進程與交付時程後始得動支，併案凍結一億元。

其二，海軍震海計畫原規劃打造大型防空巡防艦，因相位陣列雷達與垂直發射系統體積過大、無法整合於原設計艦體，被迫縮編為2艘2500噸新型巡防艦；前期合約設計僅約4900萬元，重啟設計後卻暴漲至1億4千萬元，馬文君質疑原合約設計幾乎浪費、要求釐清設計單位責任，併案凍結九千萬元。

第三，她指出，海軍左營二港口擴建工程歷時20年，總金額自原404億暴增至590億、淨增186億元，其中27億為工期延宕對漁民的補償、另159億屬新增工程款，馬文君要求釐清新增項目必要性，併案凍結4億元。

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