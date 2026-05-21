今年度國防預算首次審查 藍白刪凍至少70億元、馬文君搶9成戰功

立法院外交及國防委員會審查115年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分，國防部長顧立雄與會列席。（記者田裕華攝）

立法院外交及國防委員會今（21日）首度逐案審查今（115）年度國防部主管預算，合計處理逾230案，據初步估算，朝野立委合計提案減列3.44億元、凍結68.78億元，即至少有72億元預算遭刪減、凍結。其中國民黨立委主導97.5%以上、主案件數達211案，民眾黨小額補位，民進黨提案多以「改列主決議」或「預算照列」收場，刪凍金額僅佔零頭。

據今天審查結果初步估算，不含改列主決議、預算照列、保留及不予處理案項，以提案領銜人黨籍為準（含併案），國民黨團合計減列約3億3394萬5000元、凍結67億1118萬4000元，佔總刪凍97.55%；民眾黨王安祥共5案、凍結1億4900萬元，佔約2%；民進黨團共17案、減列僅1000萬元、凍結1800萬元，佔不到0.4%。

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進一步檢視個別立委提案，國民黨馬文君一人就領銜減列3.34億元、凍結61.59億元、共143案，幾乎是今天所有刪凍金額的9成。其中M1A2T新式戰車尾款案併案凍結20億元為單筆最大；M1A2T營舍訓練場地併案凍結4億元、海軍左營二港口擴建工程併案凍結4億元次之。其他國民黨委員方面，陳永康主導凍結2.45億元、黃仁凍結1.85億元、徐巧芯凍結約1018萬元、牛煦庭凍結1600多萬元、黃建賓凍結400萬元。

民進黨方面，王定宇領銜3案、合計凍結1300萬元，包括海軍「情報及測量作業」預算併案凍結1000萬元、海軍官校教育行政預算凍結100萬元；林楚茵在海軍司令部「史政作業」一般事務費減列1000萬元；陳俊宇凍結500萬元，要求檢討海軍沱江艦系統故障當機問題；其餘民進黨提案計10案改列主決議，並附帶要求國防部限期提出檢討報告。

民眾黨王安祥則領銜5案，凍結金額合計1億4900萬元，最大筆為要求檢討「興采實業」得標國軍服裝供售站爭議凍結1億元，要求國防部查處刑事告訴並提出改善報告。外委會預計下週將繼續審查國防部主管預算，後續尚有多個單位預算與多個保留案項待審，最終審查結果若無共識，則須交付黨團協商才能定案。

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