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    首頁 > 政治

    賴瑞隆喊0到6歲每月加碼1千 柯志恩：別得了便宜還賣乖

    2026/05/21 18:59 記者葛祐豪／高雄報導
    柯志恩嗆賴瑞隆不要一邊駡財劃法對高雄不公，一邊又開出需要財劃法挹注的政見支票。（柯志恩提供）

    柯志恩嗆賴瑞隆不要一邊駡財劃法對高雄不公，一邊又開出需要財劃法挹注的政見支票。（柯志恩提供）

    針對民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今（21）日宣布響應賴清德總統提出「0到18歲每人每月5000元成長津貼」，並針對高雄0到6歲孩童每月再加碼1000元；國民黨高雄市長參選人柯志恩嗆說，請賴瑞隆不要得了便宜還賣乖，不要一邊駡財劃法對高雄不公，一邊又開出未來需要財劃法挹注財源支應的政見支票。

    柯志恩說，國民黨立院黨團已經提出「拯救國家未來：對抗少子化民生政策」，提出具體3項訴求，首先是「0到6歲，孩子健保免費」，整體年度預算約為新台幣200億元；第2為「0到6歲，每半年托育補助2萬元」，預估一年經費約500億元；第3是「0到15歲，每月5000元育兒補助」，整體年度預算約1716億元。

    她指出，國民黨團提出這3項具體政策，預算規模大約一年2416億元，不到GDP的1%，大約只占今年總預算的8%，國民黨提出對抗少子化三項政策，是在經過多次的討論與計算後，得出具體的方針與預算規劃；另藍白兩黨也共同宣布推出「台灣未來帳戶」，她也提出未來若入主市府，也將針對0~6歲設籍高雄的孩童，每年再提撥3000元，幫孩子儲蓄未來的競爭力。

    柯志恩強調，樂見執政黨「拿香跟拜」，提出自己的少子化對策政見，但她也想請問「整天喊財劃法對高雄不公，卻又要在賴清德總統補助政見之外加碼的賴瑞隆，你的育兒政見財源要從哪裡來？是財劃法修法後提升的中央統籌分配稅款？還是要中央補貼後再補貼的補助款？」

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