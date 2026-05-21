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    首頁 > 政治

    董事會流會 馬英九動怒：關乎我一生清廉 將盡速召開記者會

    2026/05/21 18:57 記者劉宛琳／台北報導
    馬英九基金會董事、三人調查小組發言人李德維。（記者田裕華攝）

    馬英九基金會董事、三人調查小組發言人李德維。（記者田裕華攝）

    馬英九基金會今天召開董事會，僅前總統馬英九及董事高華柱出席，三人調查小組成員並未出席，出席董事因未達法定人數而流會。馬英九在會中表示，調查工作不應該以各種理由與藉口刻意拖延，應該盡速完成，「這關乎到我個人一生最重視的清廉操守」，他將會委託基金會執行長戴遐齡、國安會前秘書長金溥聰等人盡速召開記者會。

    馬英九表示，基金會於今年3月27日召開董事會，會中成立前執行長蕭旭岑、前副執行長王光慈違反財政紀律案三人調查小組，期盼調查小組將該案調查水落石出，我們4月13日召開董事會，原本希望能夠新聘四位董事，但當日因出席董事人數不足而流會。

    馬英九表示，今天的董事會，原本他是要請負責調查蕭旭岑、王光慈兩位涉嫌侵占與背信案的三人調查小組，把案件的調查進度說明清楚，盡快提出調查結果報告，讓證據說話，實話實說，不要隱瞞。但三人專案調查小組成立至今已近兩個月，他曾多次透過執行長戴遐齡，催促調查小組對人證和涉嫌的物證資料進行深入的調查。

    馬英九強調，「這關乎到我個人一生最重視的清廉操守」，基金會成立是為了公益，不是我個人的基金會，董事長和所有員工都不能做出違反基金會成立目的的事，因為「清廉」是做人做事最基本的原則。

    馬英九認為，調查工作不應該以各種理由與藉口刻意拖延，應該盡速完成。但三人調查小組發言人李德維昨日在媒體上以不符事實的藉口，推翻了對他的承諾，拒絕5月21日出席董事會。同時也拒絕他提出寬延至5月27日提出調查報告的要求，「我對此感到非常遺憾」。

    馬英九表示，他將委託戴遐齡、基金會委任的律師、會計師及協助調查的國安會前秘書長金溥聰等人，盡快擇期召開記者會，詳細說明整個事件的前後始末及一切相關事實，讓真相大白，水落石出，以昭公信。

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