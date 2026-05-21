台中公車運量年減180萬人次 議員曝原因

黃守達（右2）等議員質疑公車運量年減百萬人次。（記者蘇孟娟攝）

台中公車運量持續下滑，年減170萬到180萬人次，多名議員質疑市府將原因歸咎於疫情後民眾運具偏好改變，轉移到捷運、YouBike等，但交通部統計台中包括YouBike等非機動運具市占率3年來反下降，且民眾日常使用運具調查，私人機動運具增加0.9%，整體公共運輸數並未明顯成長，市府說法矛盾，真相應是台中公車服務不穩定、脫班嚴重、班距太長，公車無法成為吸引通勤族穩定選項所致。

交通局表示，持續辦理公車路網調整，針對與捷運綠線高度重疊的公車路線調整，另也針對需求量的公車路廊推出六大幹線公車，串聯台鐵、捷運及高鐵等軌道運輸，提供便利乘車服務，並與客運業者合作持續改善駕駛員勞動環境留才及攬才，維持公車服務穩定。

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黃守達指出，台中公車運量從2023年起每年均減少逾百萬人次，包括公共自行車等非機動運具市占率在2024年也反而下降，且公共運輸市占率只增加0.2%，私人機動運具反增加0.9%，顯示公車運量下滑原因非如市府所言。

黃守達表示，另交通部調查中市機車駕駛有72%會兼用自用小客車，兼用公車只有22.8%，自用小客車駕駛有86%會兼用機車，兼用公共運輸工具（含計程車）則只有32.7%，公車均非機車族及車族的替代選項。

議員們要求，交通局應儘速提出公車路網改革的具體方案，提出針對主要通勤廊帶、轉乘節點、學區與就業熱區重新檢討路網配置，並盤點改善交通節點的人行道狀況，讓公車重新成為市民真正可依賴的日常交通選項。

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