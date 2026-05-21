張峻喊「普發1萬」！游淑貞批空頭支票 魏嘉賢端多項政見

張峻（中）喊出普發1萬，對手游淑貞（右）批空頭支票，魏嘉賢（左）則說參選人都可提出各自想法。（合成資料照）

花蓮縣政府今年總預算高達401億創下史上最高，花蓮縣議會議長張峻今天拋出普發現金1萬。國民黨縣長參選人游淑貞說，行政不能憑空想像，財政更不能流於口號，呼籲政治人物切勿為了選舉開出空頭支票。縣長參選人魏嘉賢則說，每位參選人都可提出想法，自己提出醫療、文化等多項政見，爭取選民支持。

以無黨籍身分投入花蓮縣長選舉的張峻說，花蓮接連天災，縣府不僅慢半拍，執行力備受各界質疑，且花蓮總預算史上最高401億元，縣府執行力與規劃均有諸多令人質疑之處，增加的161億與其分配不透明，不如將部分經費分給每個縣民，他承諾，當選縣長普發現金1萬元。

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花蓮縣今年包括富里、壽豐、鳳林、瑞穗等鄉鎮都通過決議普發振興禮金2000元到3000元，光復鄉也準備發1萬元，張峻認為，幫花蓮拚經濟、百業再興，第一步就是要注入經濟活水，民眾現在最需要的就是地方經濟振興，花蓮縣政府預算總金額來到史上最高的401億元，但有諸多項目浮編，更被外界質疑名目可議，「普發總比亂花好」。

對此，游淑貞指出，「行政不能憑空想像，財政更不能流於口號」，呼籲政治人物不要為了選舉開出空頭支票，犧牲花蓮長遠發展。對於普發現金構想，游淑貞也質疑，若將大量預算轉為現金發放，恐影響地方建設、震後重建及社福支出，包括道路與橋梁改善、部落建設、長照據點、營養午餐及弱勢照顧等，都可能受到衝擊。

審議預算本是議會職職與天職，如果對預算有疑慮，議長最該做的是帶領議員坐在議事廳裡公開逐條審查，將預算攤在陽光下。游淑貞說，花蓮目前正值震後復甦關鍵階段，需要的是穩健治理與務實建設，而非政治口水與短期支票。她從基層民代到吉安鄉長，始終堅持財政紀律，「一分錢當三分錢用」。

至於無黨籍參選人魏嘉賢，則未對普發現金議題表態。他說，每位參選人都可以提出各自的想法，他也提出很多政見，自己則持續聚焦縣政發展議題，包含海洋文化城市，推廣水域遊憩、打造運動廊帶及文化館舍資源串連等，對於花蓮邁入超高齡社會，魏嘉賢也提出「花蓮慢病防護888計畫」，未來也會陸續提出各項政見，向縣民說明他對花蓮的政策願景。

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