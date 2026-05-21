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    首頁 > 政治

    國台辦籲恢復西安、哈爾濱航班 陸委會：沒有很大需求

    2026/05/21 17:34 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會21日舉行例行記者會，副主委梁文傑針對兩岸議題答覆媒體提問。（記者羅沛德攝）

    陸委會21日舉行例行記者會，副主委梁文傑針對兩岸議題答覆媒體提問。（記者羅沛德攝）

    中國東方航空、春秋航空、山東航空等公司，陸續宣布將自7月起恢復或新增往返台中、高雄的直飛航班。中國國台辦發言人朱鳳蓮昨聲稱，希望台灣方面盡快恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班，進而全面取消對兩岸航空運輸的不合理限制。陸委會發言人梁文傑今日回應，這些是旅遊景點，目前看來，我方認為「沒有很大的需求」。

    今年7月1日起，中國東方航空將恢復成都直飛台中清泉崗機場的航線，中國春秋航空也計畫7月4日，開通寧波往返高雄小港機場的航線；山東航空則規劃，在7月23日至10月24日期間，新開青島往返台中清泉崗機場航線。

    朱鳳蓮在國台辦記者會表示，「我們一直在積極推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化」，據其了解，東方航空、春秋航空、山東航空，擬自今年7月起分別恢復開通成都至台中、寧波至高雄、青島至台中直航航線。

    朱鳳蓮聲稱，這些是中國航空公司積極響應兩岸民眾需求的具體措施，是便利兩岸人員往來，和促進兩岸交流合作的好事，「我們大力支持」。

    朱鳳蓮呼籲，希望台灣方面順應民意，盡快恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班，進而全面取消對兩岸航空運輸的不合理限制，由兩岸航空公司根據市場需求，自主安排航班計劃。

    梁文傑在陸委會記者會表示，這些還是旅遊景點，目前看來，我方認為並沒有很大的需求。目前開放15個航點，有許多航點是華航、長榮不願意飛的，例如寧波、南京、鄭州、青島等。

    梁文傑說明，上述這些是航空公司認為沒有市場需求，所以都沒有飛的，也會考慮票價和油價，新增一個航點，在當地要派駐人員這些都是成本，在此狀況下，哈爾濱、烏魯木齊沒有市場誘因，政府不會在沒有市場利潤下，要求航空公司一定要飛。

    梁文傑分析，對中共而言，可能一條航線根本不賺錢，卻硬要航空公司飛，這個都是可能的。但對我方來講，實在是不需要所謂的「政策性航班」，或者是其實虧損累累，然後拿著中共官方補貼運營的航班，這個市場需求並不大。

    他強調，很多人以為南京應該是一個很熱門的航點，但是從華航跟長榮的班機調度等角度來說，他們就覺得這樣的航線，他們寧可不飛。因為目前的市場需求，其實真的並不大。

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