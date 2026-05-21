民眾黨退黨潮延燒 顏若芳酸黃國昌「走到哪內鬥到哪」

議員顏若芳（站立者）說，民眾黨烏煙瘴氣的退黨潮似曾相識，宛如過去時力分崩離析的翻版。（取自顏若芳臉書）

民眾黨前發言人楊寶楨宣布退黨，將以無黨籍身分參選台中市東南區市議員。楊寶楨直言黨內提名雙標，黨主席黃國昌對創黨老臣、老戰友「慢走不送」的嘲諷態度，讓人心灰意冷。民進黨籍台北市議員顏若芳表示，宛如當年時代力量分崩離析的翻版，黃國昌的做法不叫有原則，而是缺乏基本的政治道德與人情味。

民眾黨繼南投縣黨部前主委、南投縣議員簡千翔於4月初宣布退黨；雲林縣黨部前主委林淑芬、林靖冠姊弟4月下旬率百名黨員退黨；前黨代表曾姸潔5月8日發布退黨聲明；楊寶楨20日晚間在臉書貼出退黨說明書，宣布退黨。楊寶楨表示，不認同黨內霸凌文化，也直言黨內提名雙標，黃國昌對創黨老臣、老戰友「慢走不送」的嘲諷態度，讓人心灰意冷。

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顏若芳指出，民眾黨烏煙瘴氣的退黨潮似曾相識，宛如過去時代力量分崩離析的翻版；黃國昌過去在時代力量引發路線之爭與退黨潮，現在掌握民眾黨權力後又故技重施，對內順我者昌、逆我者亡，一步步排擠非嫡系的創黨元老；走到哪，內鬥的戲碼就帶到哪，堪稱政壇「內鬥大師」。

顏若芳說，民眾黨正在快速「時代力量化」，淪為黃國昌個人展現權力慾望的秀場。黃國昌對民眾黨創黨老臣不僅毫無反省與慰留，還語帶嘲諷公開說「慢走不送」，明顯傲慢與冷酷。把辛苦付出的幕僚當成免洗筷，用完就丟、理念不合就用言語霸凌逼退，這不叫有原則，而是缺乏基本的政治道德與人情味。

顏若芳表示，楊寶楨的遭遇，反映了許多民眾黨基層與年輕政治工作者的無奈。民眾黨長期對外高喊公開透明、新政治，但黨內提名機制卻是標準不一、因人設事。若如楊寶楨所言，黃國昌嫡系能無視體制在不同選區享有特權或徵召，這不僅是嚴重的雙標，更是人治遠大於法治。一個無法建立公平制度、甚至只熱衷黨內互打的政黨，要怎麼說服選民相信他們能夠善待台灣人民？對於楊寶楨選擇脫離不公平的黨內體制，以無黨籍在台中重新出發，祝福她能走出自己的一條路。

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