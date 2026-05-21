中俄聯合聲明重申一中 外交部：悖離事實 嚴重傷害我主權

針對中俄20日簽署聯合聲明內容悖離事實，並嚴重傷害我國主權，外交部予以嚴正譴責。（資料照）

中俄昨（20）日簽署聯合聲明，曲解聯大第2758號決議內容，並重申恪守「一中原則」。對此，外交部表示，相關論述悖離事實且嚴重傷害我國主權，並對俄羅斯再度扈從中國威權的作為，表達高度遺憾。

中國與俄羅斯20日簽署「中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於進一步加強全面戰略協作、深化睦鄰友好合作的聯合聲明」，內容曲解聯合國大會第2758號決議內容，俄方並重申恪守「一中原則」。

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外交部指出，聲明言論悖離事實並嚴重傷害我國主權，外交部予以嚴正譴責。同時對於中華人民共和國政府在國際間拉幫結派、持續發佈貶抑我國主權與造成台海緊張情勢的錯誤言論，以及對俄國再度扈從中國威權的作為，外交部也表達高度遺憾。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國從來就互不隸屬，任何意圖扭曲台灣主權地位的說法，都是破壞國際和平與穩定的霸凌行為，再多謊言也無法改變國際社會公認的兩岸現狀。

外交部表示，歡迎友盟國家持續在國際場合關切台海議題，並展現支持台海和平及穩定的堅定立場。台灣將持續強化自我防衛能力與全社會防衛韌性，並與友盟國家緊密合作，共同攜手確保台灣及印太區域的自由開放與和平繁榮。

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