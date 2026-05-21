以同屬「中華民族」當兩岸冷對抗突破口？梁文傑神回「這6字」

陸委會21日舉行例行記者會，副主委梁文傑針對兩岸議題答覆媒體提問。（記者羅沛德攝）

中國要求台灣接受一中原則的九二共識，民進黨政府堅定拒絕，海基會與中國海協會聯繫機制停擺10年。關於雙方是否能以「兩岸同屬中華民族」做為冷對抗的突破口？陸委會發言人梁文傑今天直言，自稱是中華民族，中共就會滿意，那也太天真了！對中共來講，中華民國是要被取消或摧毀的，這不是什麼同屬中華民族的問題。

關於海基會和海協會聯繫機制停擺10年，梁文傑在陸委會例行記者會指出，眾所周知，這個停擺是因為對方設下了政治前提，然後硬叫台灣接受他們的政治前提。

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梁文傑表示，對於政府來說，這些政治前提是不可接受的，所以停擺是對方決定要停擺。兩岸雖然海基會、海協會這些年來的溝通不算暢通，但是兩邊還是有很多事情要共同處理的，一些既有聯繫機制還是存在。

梁文傑進一步說，我想就是大家從事務面著手，把迫切需要解決的問題和民生相關議題把它解決。至於政治面的事，如果雙方都各有各的堅持，先擱置也無妨，但事務面的事能夠多溝通、多解決，這才是兩邊的福氣。

有媒體問及，有沒有辦法用「兩岸同屬中華民族」作為一個有效的概念，打破兩岸官方的對抗？梁文傑回應，兩岸從來不是什麼不同民族的爭執，而是一個制度之爭。就是一邊是專制政體，一方面是自由民主政體，所謂同屬中華民族或不同屬中華民族，這個問題從來不存在。

梁文傑指出，中共要的也不只是台灣要承認自己是中華民族，中共要的是「以北京作為中央政府，然後台灣成為中華人民共和國的一省」，中共要的是這個東西。如果大家覺得自稱是中華民族，中共就會滿意，那也太天真了。

梁文傑批評，對中共來講，中華人民共和國是唯一代表中國，北京政府是中國的唯一的政府，台灣是中國的一部分，台灣是要被收回的，中華民國是要被取消或摧毀的，所以這不是什麼是不是同屬中華民族的問題。

梁文傑話鋒一轉說，確實我們不樂見僵局存在，所以在兩岸交流的部分，還是儘量在安全可控狀況下，儘量讓兩邊人民多來往，兩邊的經貿或民生等等，我們還是希望能和平穩定走下去。

他強調，兩邊的政治前提是不一樣，中共硬要我們接受他們的政治前提，「我想在現在的狀況之下，大多數台灣人民也不同意，陸委會長期民調也都證明這一點」。

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

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