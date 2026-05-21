何欣純「一點利」黃昏市場拜票 喊歡迎賴總統等大咖來助選

何欣純說，歡迎賴總統等大咖前來助選。（記者廖耀東攝）

民進黨台中市長參選人、立委何欣純今天下午在市議員謝家宜及市議員參選人曾咨耀、陳信秀等人陪同下，到北屯區「一點利」黃昏市場掃街拜票，被問到藍綠黨主席是否南下助選？她說，只要對台中有幫助的，她都歡迎。

何欣純下午到一點利黃昏市場拜票，媒體詢問，「現在藍綠白都很重視母雞帶小雞的效應，妳認為選民現在還吃這一套嗎？所以會邀請黨主席下來造勢嗎？會贊成藍營候選人的黨主席鄭麗文南下幫忙江啟臣助選嗎」？

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何欣純說，各個政黨都有各自政黨的選戰策略，其他政黨，她實在不便置喙，不過，她想請問江副院長，是否邀請國民黨主席鄭麗文站台？江副院長可能還需要考量，雖然她不便置喙，但還是希望江副院長以台中市民的福祉、以台中城市的發展及國家的國防安全為重。

何欣純指出，所有願意來拉抬選情幫忙造勢，我們都歡迎，尤其賴清德總統更是大咖中的大咖、A咖中的A咖，最近執政兩週年，經濟成長帶動社會繁榮，賴總統也釋放很多社會福利的利多，所以她非常歡迎賴總統及蕭副總統，還有很多很多，只要能幫助選情的人，她想這都是台中市民所歡迎的，只要中央、地方一起合作，相信讓何欣純來執政，一定會愈來愈好，讓台中欣欣向榮，所有大咖A咖來到台中，只要對台中有幫助的，她都歡迎。

民進黨台中市長參選人何欣純到「一點利」黃昏市場掃街拜票。（記者廖耀東攝）

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