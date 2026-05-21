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    首頁 > 政治

    國民黨批賴清德「以武拒和」 梁文傑轟：幾乎是國台辦用語

    2026/05/21 17:23 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    國民黨主席鄭麗文昨日痛批，賴清德總統就職二週年談話是「笑話」。國民黨更發聲明稱，賴清德「倚美謀獨」的企圖已被川普總統戳破，卻仍執迷不悟，意圖「以武拒和」。陸委會發言人梁文傑今天批評，什麼「倚美謀獨」、「以武拒和」，這些幾乎就是國台辦的用語，中國國民黨作為一個創建中華民國的政黨，不要做中共傳聲筒。

    賴清德發表520談話指出，台灣的未來，不能由境外勢力決定，也不能被恐懼、分裂或短期利益綁架。台灣的未來，必須由2300萬人民共同決定。

    賴清德強調，維持台海和平穩定、阻止外力改變台海現狀是台灣的國家戰略目標。台灣是國際上負責任的一員，不是破壞穩定的一方；台灣願意在對等、尊嚴的原則下，與中國展開健康有序的交流，但堅定拒絕「以和平包裝統一」的統戰作為。

    國民黨聲明批評，賴清德「倚美謀獨」的企圖已經被川普總統戳破，卻仍執迷不悟，意圖「以武拒和」，用不斷增加軍備、升高對抗情緒，否定國民黨為兩岸打開的和平大道。

    對此，梁文傑在陸委會記者會表示，有看到國民黨發的新聞稿，但是裡面用詞什麼「倚美謀獨」、「以武拒和」啦，這些幾乎就是國台辦的用語。「我想中國國民黨作為一個創建中華民國的政黨，應該要以保衛中華民國自居，千萬不要重複中共的語言，不要做中共傳聲筒，這個才是重點」。

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