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    首頁 > 政治

    讓高雄成最幸福育兒城市 賴瑞隆喊︰0到6歲每月加碼1千

    2026/05/21 16:35 記者葛祐豪／高雄報導
    賴瑞隆宣布推動0到6歲每月加碼1千，讓高雄成最幸福育兒城市。（記者葛祐豪攝）

    賴瑞隆宣布推動0到6歲每月加碼1千，讓高雄成最幸福育兒城市。（記者葛祐豪攝）

    總統賴清德昨（20）日於就職2周年談話中宣布，政府將提出「台灣人口對策新戰略」，其中包含0到18歲每人每月5000元成長津貼，並與現行補助並行；高雄市長參選人、立委賴瑞隆今（21）日宣布，他全力肯定並響應中央方向，未來若當選市長，將推動「育兒雄幸福，孩子好未來」政策，高雄0到6歲孩童每月再加碼1000元，與中央共同減輕年輕家庭育兒負擔，投資下一代。

    賴瑞隆表示，少子女化是台灣必須正面面對的國家級挑戰，中央提出0到18歲成長津貼，是對下一代最直接的守護；高雄作為大南方重要城市，隨著近年產業轉型、經濟發展，更應將資源投入到「人」身上，尤其是支持年輕家庭、照顧孩子成長，這是城市發展責無旁貸的責任。

    賴瑞隆說明，經與相關專家學者討論後，對財政可行性已獲初步共識。他宣布，未來將推動0到6歲孩童每人每月再加碼1000元，貼近在地需求，讓學齡前育兒家庭獲得更實質照顧。他強調，0到6歲是孩子成長最關鍵、家庭支出壓力也最重的階段，市府會成為父母最堅強的後盾。

    賴瑞隆也表示，打造完整友善的育兒環境，過去他已提出「幸福首都工程」及「雄愛媽媽三大承諾」等政見，除了預計將高雄生育補助提升至5萬元、生育津貼加碼至最高1萬元外，也包括朝「一學區一公托」目標邁進、推動每童60小時延托券、共融及特色遊戲場、小型兒童圖書館，及早療與兒少心理健康支持等方向，持續把托育、教育、醫療、照顧與家庭支持串連起來。

    賴瑞隆說，中央支持下一代，高雄也要用城市力量照顧每一個家庭，未來他將以「最幸福城市」為目標，與高雄隊友攜手延續陳其邁市長的成績，打造從孩子出生、成長、就學，到父母工作與家庭照顧平衡，全年齡都能受惠的支持系統。讓高雄成為一座讓年輕人敢生、敢養，讓孩子快樂長大的溫暖城市。

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