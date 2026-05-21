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    首頁 > 政治

    彰化縣長民調低於蔡壁如？魏平政：會努力進步到11/28勝選

    2026/05/21 16:24 記者張聰秋／彰化報導
    國民黨彰化縣長參選人魏平政表示，他鞭策自己每天努力，每天進步一點點，最終目標11月28日當選彰化縣長。（記者張聰秋攝）

    國民黨彰化縣長參選人魏平政表示，他鞭策自己每天努力，每天進步一點點，最終目標11月28日當選彰化縣長。（記者張聰秋攝）

    對於年底彰化縣長選情，民眾黨前立委蔡壁如表態爭取黨部提名、也宣布參選彰化縣長，民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭今（21日）在網路節目受訪中提到，儘管國民黨彰化縣長參選人魏平政的民調比蔡壁如低，但民調高低只能反映知名度，並不等於支持度、甚至是選票，對此，魏平政表示，知名度跟支持度，並不能一概而論，他的目標今年11月28日這一天贏得勝選，在此之前，任何的民調數字對他都沒有意義。

    温宗諭說，國民黨縣長人選最後由魏平政出線，儘管非常訝異卻大致底定，只知道他曾擔任過國民黨考紀會主委，不太了解魏平政過往參政的歷史，大家聽到魏平政至今只有約1個月時間，用知名度來說，因為大家都認識蔡壁如、不認識魏平政，所以魏平政民調比蔡壁如低很正常。

    對此，魏平政表示，這個民調應該不是很正確，是他在獲得提名之前做的，本來蔡壁如的知名度就比他高，可是知名度跟支持度並不能一概而論，現在他爭取把知名度轉換成支持度，民調會一直變化，這個時候他本身不會做民調，但他鞭策自己，每天努力，每天進步一點點，最終目標11月28日當選彰化縣長。

    民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭（左）今偕同妹妹、國民黨彰化縣議員温芝樺上節目談選舉。（溫宗諭提供）

    民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭（左）今偕同妹妹、國民黨彰化縣議員温芝樺上節目談選舉。（溫宗諭提供）

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