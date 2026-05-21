賴清德執政邁入第3年！小笠原欣幸曝：將重點放在「防守」

總統賴清德昨日發表就職2週年談話。（資料照）

總統賴清德任職滿2週年，昨（20）日發表520談話。日本學者小笠原欣幸接受日媒《日本經濟新聞》專訪時指出，賴清德演講有2個重點，除了自我評價外，更點出「總統直選30週年」這歷史性的里程碑賦予時代意義。小笠原也點出，邁入第3年的賴政權「將軸心立足於採取守勢」，在演說中，賴就將力道放在捍衛現狀之上。

小笠原欣幸今日在臉書發文，點出專訪中的重點。他表示，賴清德的演說中，令人印象深刻的是他其對年輕世代的呼籲。賴清德說，30年前的世代開啟了總統直選這扇「嶄新的大門」，其成果便是如今擁有自由與民主的台灣；而下一個30年，則輪到年輕世代去開啟新大門。

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而這場演說的關鍵在於，賴清德並未刻意凸顯「台獨」立場，反而是將力道放在「捍衛現狀」之上。從中可以解讀出其背後意圖，是想向國際社會展現：台灣依然秉持維持現狀的立場，而試圖改變現狀的則是中國那一方。另一方面，他強烈反對中國的「和平統一」。雖然這措辭表面上看似溫和，但實際上卻意味著改變台灣現有的體制。

小笠原指出，這樣的發言內容，與國民黨近期與中國關係緩和的背景密切相關。國民黨主席4月訪中尤其意義重大。從賴政府的角度來看，問題在於國民黨目前的立場是否符合維持自由民主現狀的傳統立場。賴總統演講也反映了他對國民黨的擔憂。

小笠原表示，台灣已經進入2026九合一選舉前哨戰，此後就是2028年總統大選。這次演講中，賴清德因應少子化宣布成長津貼，顯然目標是年輕人，而台灣人不僅希望台海維持現狀，更希望自己生活能變得更好，房價及對未來的焦慮是年輕人最關心的事情。這次演說可算是試圖回應年輕人的焦慮。此外，演說雖談到強化國防部分，但未深入提出具體細節，也沒提及美國。

小笠原認為，現在任何不謹慎的言論都可能使台灣的處境更加複雜，這是以理解的，也可以視為是一種刻意的克制。現在賴政府在國家安全和民生政策上都將面臨檢視。最大的挑戰在於，如何在維持現狀的同時，提出具體的惠民願景。

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