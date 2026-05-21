高遠新村籃球場整修開箱 童子瑋：盼能為基隆爭取更多資源

民進黨基隆市長參選人、基隆議長童子瑋（中）今天帶領「籃球博士」鄭志龍（右），前往開箱高遠新村籃球場。（翻攝自童子瑋臉書）

基隆市中山區高遠新村旁的籃球場年久失修，球場鋪面多處剝落、護欄也崩，民進黨基隆市長參選人、基隆市議長童子瑋日前和基隆港務分公司及相關單位協調整修球場，已經完工。童子瑋今天（21日）帶著「籃球博士」鄭志龍一起到高遠新村籃球場開箱，他說，未來有機會在基隆承擔更大的責任，會像高遠新村籃球場整修一樣，為基隆爭取更多資源建設。

童子瑋說，2025年底到高遠新村旁的籃球場會勘，因為場地年久失修，球場鋪面多處剝落，部分護欄崩壞，打起球來不太安心。他持續和基隆港務分公司及相關單位協調，希望把這座球場好好整新。

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童子瑋表示，經過這幾個月的協調和施工，球場日前完工，他到現場再看一次，實際感受整修後的狀況，今天很開心，還和跟基隆很有緣的「籃球博士」鄭志龍一起到現場走走。

童子瑋說，龍哥聊到他和基隆的緣分，說年輕時他很常跟著學長從台北騎車到基隆中正公園打球，當年中正公園的籃球風氣很盛，很多球友都會聚在那裡。後來他當兵參與聯賽時，也曾經到基隆比賽，現在平日有空，也常跑來廟口走走。

童子瑋指出，基隆和籃球其實一直有很深的連結，自己除了年底的市長選舉，5月31日還有一場很重要的挑戰，就是籃協理事長選舉。對一個一直很熱愛運動、也關心基層體育發展的人來說，這是一份他很期待、也很想承接起來的責任。希望有機會替台灣籃球運動做更多事，讓整體發展能夠整合，也能幫助台灣在國際賽事中爭取更好的成績。

童子瑋表示，如果未來有機會在基隆承擔更大的責任，會繼續像高遠新村籃球場整修這樣，在中央為這座城市爭取更多資源，從運動設施、生活需求到城市建設，該補的、該做的，他都會一步一步把它做好，讓大家在基隆生活，可以更加方便、安心。

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