募款小物「超弟」玩偶亮相 黃適超點燃羅東鎮長選舉戰火

民進黨羅東鎮長參選人黃適超，今天公布限量募款小物「超弟」玩偶。（記者江志雄攝）

民進黨宜蘭縣羅東鎮長參選人黃適超，今天（21日）公布限量募款小物「超弟」玩偶，並啟動「羅東破關升級計畫」，訴求一起破關、改變羅東。

黃適超曾任宜蘭縣副縣長、縣議員，被暱稱「超哥」，募款小物命名「超弟」，設計成Q版的黃適超競選吉祥物。黃適超點名羅東建設卡關多年，選前成立羅東破關戰隊，由他擔任隊長，邀請羅東鎮籍縣議員呂惠卿、謝家倫、縣議員參選人薛呈懿加入，盼聯手促成羅東破關升級。

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黃適超同時推出小額募款計畫，捐款1945元，將獲贈1隻「超弟」玩偶，1945對羅東而言別具意義，羅東在1945年由羅東街改制為羅東鎮，如今面臨轉型關鍵期，這組數字傳達「百年羅東．重新升級」意義，藉由小額募款集結群眾力量，逐步完成改變羅東的目標。

黃適超說，「超弟」玩偶限量300隻，每隻都有專屬玩家編號卡，例如「第001號玩家」，並附上QR Code，加入「超哥」官方LINE，後續可免費下載專屬貼圖。

黃適超（右2）成立羅東破關戰隊，邀縣議員呂惠卿（左1）、謝家倫（右1）、縣議員參選人薛呈懿（左2）加入。（記者江志雄攝）

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