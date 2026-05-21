挺Women的歌開唱！民進黨姊妹回娘家 台南首場輔選凝聚女性力量

民進黨姊妹回娘家，以音樂凝聚女性力量啟動台南選戰首場輔選。（記者洪瑞琴攝）

民進黨中央黨部投入台南輔選，首場活動今（20）日登場，由民進黨中央黨部性別平等部主辦「民進黨姊妹回娘家－挺Women的歌」，號召女性支持者齊聚台南，以音樂與交流凝聚姊妹力量，替選戰提前暖身。

民進黨主席特助呂孫綾表示，代表黨主席賴清德向台南婦女界致意，感謝大家熱情參與活動，也期待台南選戰再創佳績。

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陳亭妃表示，台南不僅2026要全勝，更要在2028替總統賴清德顧好底氣、贏得連任。她也提到，賴總統就職2週年宣布育兒成長津貼等政策，展現對年輕家庭與下一代的照顧，以及「中華民國在台灣」的主權路線。

民進黨性平部主任李晏榕表示，「姊妹回娘家」系列活動結合女性議題、音樂演出與地方交流，希望透過輕鬆活潑方式，鼓勵更多女性參與公共事務，也展現民進黨長期重視性別平等與女性參政理念。

活動以「挺Women的歌」為主題，象徵女性力量發聲，也為台南選戰揭開序幕。現場吸引不少支持者到場，總統府國策顧問康銀壽夫人莊秋昭也現身力挺，台南市副議長林志展及賴系、非賴系議員皆到場站台，社區參賽隊伍也以歌聲與行動力挺女性參政，現場氣氛熱絡。

民進黨台南市長提名參選人陳亭妃競選旗幟首度曝光。（記者洪瑞琴攝）

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