今年詐騙財損已達13億 數發部：Meta已加入打詐「好人隊」

發部次長侯宜今（21）日在行政院院會後記者會表示，Meta已加入打詐「好人隊」，去年下架780萬則詐騙貼文，但打詐永遠可以更積極，會持續溝通各種方法。（圖由行政院提供）

行政院打詐中心昨聲明，要求Meta主動修改演算法與偵測系統，從源頭阻斷重複性詐騙貼文，若Meta消極面對，必要時將提出修法重罰。數發部次長侯宜秀今（21）日在行政院院會後記者會表示，Meta已加入打詐「好人隊」，去年下架780萬則詐騙貼文，但打詐永遠可以更積極，會持續溝通各種方法，降低民眾在平台上觸及詐騙的機率。

據警政署統計今年1月1日至4月30日止，Meta所屬社群平台涉及詐騙案件數為1萬4073件，案件占比為84.31%，總財損金額為13億6178萬1574元，財損占比為86.2％，顯示Meta所屬社群平台仍是詐騙集團主要詐騙管道。數發部去年曾3度開罰Meta，已罰1850萬元。

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侯宜秀指出，Meta已經加入打詐「好人隊」，去年主動下架的詐騙相關貼文約780萬則，今年到目前為止也下架2萬多個詐騙帳號。但在打詐過程中，永遠可以更積極，目前持續與Meta溝通，尋求不同方法，在Meta掌握的技術中，減少平台詐騙內容被民眾觸及的機率。

侯宜秀說，根據目前提出的書面方案，包括從源頭管理，比如強化高風險帳號的驗證管理、使用者導外連結的安全提醒、AI客服等，就打詐辦提出的演算法一事，也會持續跟Meta溝通。除了從後端阻詐外，從源頭處理詐騙相關帳戶還有內容露出，一定是數發部會積極處理的方向。

數發部數位產業署長林俊秀強調，「該罰還是會罰」，但Meta也積極配合政府，因為他們在台灣的市佔率蠻高，很容易被詐騙集團運用，不管是技術或法令，會和Meta共同往前進，讓詐騙的觸及率降低，導入更多新興科技，「用AI對抗AI」，會持續跟Meta一起努力。

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