《台灣漫遊錄》奪國際布克獎！ 何欣純大雅拜票巧遇「台中限定這味」

立委何欣純（右）發現攤商販賣麻薏。（記者張軒哲攝）

台中市長候選人、立法委員何欣純今（21）日於大雅市場拜票，逐攤向攤商、市民鄉親問候，何欣純見到菜販正在挑揀台中夏季特有食材「麻薏」，隨即和攤商、民眾聊起台中作家楊双子作品《台灣漫遊錄》甫獲2026年國際布克獎，讓台灣文學首次獲得這項國際肯定，也讓世界知曉台中的飲食文化。

何欣純今日至大雅永興宮參拜媽祖，隨後在市議員蕭隆澤、周永鴻及市議員參選人陳映辰陪同下，向大雅市場攤商與購物民眾拜票，有攤商熱烈支持，高喊凍蒜，場面熱鬧。

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何欣純表示，楊双子在作品中寫進許多台灣飲食與台中的生活記憶，其中麻薏湯就是非常具台中特色的夏季飲食，今天在大雅市場看見年邁的菜販一葉一葉挑揀麻薏，倍感親切，她從小就喜歡古早味的麻芛湯，先前在社群也曾和大家介紹麻薏的料理製作過程，採摘後要經過反覆搓揉清洗，再加入地瓜、魩仔魚等一起烹煮，變成一碗苦甘消暑、濃稠滑潤的夏日湯品，麻薏湯已經是一種台中記憶。

何欣純強調，台中飲食特色可以透過文學書寫表達，這是最好的城市宣傳。

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