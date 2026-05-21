為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    《台灣漫遊錄》奪國際布克獎！ 何欣純大雅拜票巧遇「台中限定這味」

    2026/05/21 15:24 記者張軒哲／台中報導
    立委何欣純（右）發現攤商販賣麻薏。（記者張軒哲攝）

    立委何欣純（右）發現攤商販賣麻薏。（記者張軒哲攝）

    台中市長候選人、立法委員何欣純今（21）日於大雅市場拜票，逐攤向攤商、市民鄉親問候，何欣純見到菜販正在挑揀台中夏季特有食材「麻薏」，隨即和攤商、民眾聊起台中作家楊双子作品《台灣漫遊錄》甫獲2026年國際布克獎，讓台灣文學首次獲得這項國際肯定，也讓世界知曉台中的飲食文化。

    何欣純今日至大雅永興宮參拜媽祖，隨後在市議員蕭隆澤、周永鴻及市議員參選人陳映辰陪同下，向大雅市場攤商與購物民眾拜票，有攤商熱烈支持，高喊凍蒜，場面熱鬧。

    何欣純表示，楊双子在作品中寫進許多台灣飲食與台中的生活記憶，其中麻薏湯就是非常具台中特色的夏季飲食，今天在大雅市場看見年邁的菜販一葉一葉挑揀麻薏，倍感親切，她從小就喜歡古早味的麻芛湯，先前在社群也曾和大家介紹麻薏的料理製作過程，採摘後要經過反覆搓揉清洗，再加入地瓜、魩仔魚等一起烹煮，變成一碗苦甘消暑、濃稠滑潤的夏日湯品，麻薏湯已經是一種台中記憶。

    何欣純強調，台中飲食特色可以透過文學書寫表達，這是最好的城市宣傳。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播