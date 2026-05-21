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    首頁 > 政治

    鼓勵澎湖囝仔勇敢赴台參賽 許智富提出赴台參賽預算政見

    2026/05/21 14:43 記者劉禹慶／澎湖報導
    許智富提出教育政策第二章，編列澎湖學子赴台參賽經費。（許智富提供）

    許智富提出教育政策第二章，編列澎湖學子赴台參賽經費。（許智富提供）

    無黨澎湖縣長參選人許智富提出澎湖教育政見第二章，主張孩子的舞台不該被海的距離限制，打造澎湖學生安心參賽支持制度。許智富認為澎湖囝仔很優秀也很努力，無論是體育、音樂、舞蹈、科學、技藝或等等各項競賽，都擁有不輸本島學生或更勝之的實力。

    因為離島交通與住宿成本高，許多學校常常面臨「想參賽卻沒經費」的困境，校長及老師四處籌款、家長增加負擔，甚至有孩子因此錯失站上全國舞台的機會。許智富將推動編列「學生赴台參賽專案預算」，審議後並訂定行政規則，且依照各校發展重點、學校規模及實際需求，提供基本補助經費，並視比賽層級、參賽人數與特殊情況彈性增加補助，協助各國中小建立穩定的參賽制度。讓學校能提前規劃年度賽事與訓練安排，不再每次出發前都為經費或需先行代墊費用來煩惱。

    許智富表示，教育不只是課本，更是讓孩子走出去、看見世界。透過參加全國性賽事，孩子能累積經驗、培養自信、挑戰更高層級的強度，也讓澎湖的教育與全國接軌。相信孩子的夢想，不該因為離島而被限制。

    澎湖囝仔赴台參賽，在體育、音樂各項活動表現優異。（記者劉禹慶攝）

    澎湖囝仔赴台參賽，在體育、音樂各項活動表現優異。（記者劉禹慶攝）

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