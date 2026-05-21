中國批賴總統談話「倚外謀獨」 外交部批中才是「現狀改變者」

外交部發言人蕭光偉。（資料照）

中國國台辦及中國外交部20日先後批評我國總統賴清德執政兩週年談話，並重提「改變不了台灣是中國一部分」、「倚外謀獨」、「以武謀獨」等言論。對此，外交部發言人蕭光偉嚴正譴責並駁斥表示，中國在台海及周邊區域軍事擴張活動及灰色地帶威脅，讓國際社會看清中國才是區域「麻煩製造者」、「和平破壞者」及「現狀改變者」。

蕭光偉重申，中華民國台灣是主權獨立的民主國家，與中華人民共和國互不隸屬。我國始終堅持民主憲政體制與自由的生活方式，這是台灣要捍衛的現狀，也是2300萬台灣人民的最大共識，無論北京當局如何扭曲歷史與法理，都無法改變此一國際公認的現狀。

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蕭光偉：台灣是民主與現狀的守護者

蕭光偉表示，台灣是民主與現狀的守護者，我國持續致力於維護台海和平穩定，但絕對不會在脅迫壓力下放棄國家主權與尊嚴，更將全力守護民主自由的生活方式。

蕭光偉指出，為維護台海和平穩定，台灣將持續強化自我防衛能力，並善用經貿與科技優勢，成為促進區域和平穩定的關鍵力量，也呼籲中國停止在台海及周邊區域軍事擴張活動及灰色地帶威脅，這不僅無法獲得台灣人民認同，也讓國際社會更加看清中國才是區域「麻煩製造者」、「和平破壞者」及「現狀改變者」的本質。

蕭光偉表示，外交部呼籲北京當局正視中華民國存在的客觀事實，尊重台灣人民對民主自由體制的選擇，停止一再誤導國際視聽，並避免挑釁與衝突。台灣也將繼續與美國等所有理念相近國家緊密合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，確保印太地區的和平、穩定與繁榮。

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