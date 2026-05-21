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    首頁 > 政治

    李四川與鄭麗文同台約30秒 綠營議員：「票房毒藥」根本嚇壞了

    2026/05/21 14:46 記者黃政嘉／新北報導
    國民黨主席鄭麗文（黑外套）、新北市長參選人李四川（白襯衫）今於國民黨新北市黨部短暫同台約30秒。（記者黃政嘉攝）

    國民黨主席鄭麗文（黑外套）、新北市長參選人李四川（白襯衫）今於國民黨新北市黨部短暫同台約30秒。（記者黃政嘉攝）

    國民黨主席鄭麗文、新北市長參選人李四川今於國民黨新北市黨部進行的「力挺李四川團結大會」，短暫同台約30秒，李四川致詞完，兩人握手講幾句話後，李旋即離開，連合照也沒有；民進黨新北市議員張嘉玲直言，李四川「這根本就是嚇壞了，趕快跑啊，這種『票房毒藥』，誰敢跟她同台」。

    張嘉玲表示，今早李四川跟鄭麗文同台了，鄭麗文進場的時候，理論上，應該要鄭麗文、李四川是兩個手牽手、喊「凍蒜」才對，結果李四川跟鄭麗文說時間到了，他要走了，張嘉玲說，這根本就是嚇壞了，趕快跑啊，這種「票房毒藥」，誰敢跟鄭麗文同台。

    她說，提醒李四川，要注意國民黨中央黨部可是很有錢的，它可以補助、獎勵、幫忙你新北市長的選舉，你確定你要這樣對鄭麗文？

    張嘉玲指出，事實上，很多縣市首長、縣市長候選人跟議員，看到鄭麗文來，嚇都嚇壞了，連看板都不敢掛她的，李四川確定還要跟她同台嗎？對你的選票有幫助嗎？鄭麗文每天都在罵人、打負面選舉，「川伯」不是要打正面選舉嗎？不是說要說好話存好心做好事嗎？

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