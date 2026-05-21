政院成立AI戰略特別委員會 研擬國家發展綱領

行政院將正式成立「國家人工智慧戰略特別委員會」，由行政院長擔任召集人，全面協調、推動及督導全國人工智慧事務。（記者鍾麗華攝）

行政院長卓榮泰今（21）日於行政院會聽取數位發展部「人工智慧基本法施行規劃」報告後表示，行政院將正式成立「國家人工智慧戰略特別委員會」，由行政院長擔任召集人，全面協調、推動及督導全國人工智慧事務。同時，國科會將統籌研擬我國首部「國家人工智慧發展綱領」，並提報戰略委員會審議，在追求技術創新的同時，確保產業發展、社會福祉與人權保障。

卓揆表示，為建構人工智慧發展與應用的良善環境，「人工智慧基本法」已於今年1月14日公布施行，確立我國AI研發、應用與政府治理之基本原則，確保AI應用同時兼顧兒童及少年的身心發展與人權福祉，而數發部也迅速會同國科會、教育部及衛生福利部，完成階段性兒少、人權及性別影響評估並公開報告，應予肯定。

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卓揆指出，請各部會及地方政府依據規劃期程，推動下列3項法定應辦任務，包括：（一）各級政府機關應於今年7月完成公務使用AI的風險評估，並於一年內完成內控管理規範訂定；（二）跨部會推動AI教育、人才與基礎建設等共通事項，並由數發部推動AI風險分類框架及驗證工具與健全資料治理法制；（三）各目的事業主管機關務必於2028年1月前，就主管領域的AI應用風險，訂定管理規範與產業指引，並完成法規調適或改進行政措施。

此外，為強化台灣AI產業競爭力，數發部自2025年起推出「AI產業人才認定指引」，建立跨產業AI人才共通標準，將與行政院人事行政總處合作，預計今年6月發布「AI公務人才認定指引」，透過對標指引3.0架構，協助各機關建構AI人才能力。至於未來刺激民間使用是否要有租稅優惠等做法，數發部次長侯宜秀在院會後記者會表示，目前產創條例已經有AI研發的投資抵減的相關的規定，未來是否要擴大可以再來研議。

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