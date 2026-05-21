藍營怕沈伯洋「市民之鎚」？吳欣岱嗆游淑慧：別把公務員當盾牌

台灣基進台北市黨部主委、台北市議員第2選區（南港、內湖）參選人吳欣岱。（資料照）

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋團隊推出「市民之鎚」AI分析工具，透過整理超過300萬筆1999市民熱線資料，點出台北市十大民怨，引發藍營反彈。國民黨台北市議員游淑慧質疑此舉只是「蹭聲量」、「假掰之鎚」。對此，台灣基進台北市議員參選人吳欣岱發文反擊，直言國民黨根本是「怕了」，更狠酸游淑慧把公務員當成「人肉盾牌」。

吳欣岱今（21）日在臉書發文表示，自己很少看到一個政治人物急成這樣。沈伯洋團隊推出「市民之槌」，把台北市1999市民熱線超過300萬筆資料倒進來分析，跑出蔣市府任內的十大民怨。資料是政府公開的、方法是公開的、結論是市民自己打進電話講出來的聲音。然後游淑慧議員氣急敗壞跳出來，痛批這是在貶低蔣萬安、把市府數萬名公務員的努力踩在腳下。

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吳欣岱指出，看診的時候，如果一個病人反覆因為同樣的問題進來，我們不會說「這個病人很愛抱怨」，更不會說「妳指出病痛就是在羞辱護理師」，而是會立刻啟動系統性檢查，找出病灶。市民反覆打1999，跟病人反覆掛號是一模一樣的訊號，它顯示「這裡有東西壞了」。可是在游淑慧的劇本裡，市民的困擾要不要被當回事，竟然要看執政者的顏色來決定。

吳欣岱質疑，中國國民黨真的怕了，如果蔣市府真的有把問題解決，300萬通1999跑出來的應該是「市民越來越少打」這個趨勢，而不是「十大民怨」。游淑慧的火氣，真正是衝著「為什麼你要把它攤出來」這件事而來。

吳欣岱接著列出游淑慧「三大雙標」。首先，游淑慧過去最愛拿「民怨」當政治武器，im.B 詐騙案，她義正辭嚴說這是人民的痛苦，高層必須負責；物價、房價，她痛批執政者麻木不仁。當民怨指向民進黨，她聽得到人民的哭聲。可是當民怨指向蔣萬安，她突然發明一套新規矩：不能只看民怨，這樣是抹煞市府的努力、是踐踏公務員，「游議員，妳到底是民意代表，還是市長打手？」

吳欣岱批評，1999資料本來就是政府公開資訊，目的就是讓公民社會、研究者、政黨拿來做加值應用與市政監督。市府想用的時候，這份資料叫做「政績依據」，是邀功的好幫手；被別人用AI跑出真實民怨來監督時，這份資料瞬間變成「拿現成資料做文章」、是抹黑工具，「這跟把自己的健康檢查報告鎖在抽屜裡、不敢面對的鴕鳥，有什麼差別？」

她進一步指出，游淑慧這次最差勁的手法，是把「檢討蔣萬安」偷換概念成「羞辱基層公務員」。沈伯洋監督的是蔣市府的市政效能，沒有任何一份分析在罵第一線接電話、跑現場的公務員。所謂將帥無能、累死三軍，真正讓基層過勞的，是市府高層缺乏系統性解決問題的能力。

她也點名近期醫美診所爆發針孔偷拍的爭議，批評蔣市府提不出實質稽查配套，只會喊個沒有強制力的「安心標章」，增加的是基層的行政負擔與虛假的安全感。密室逃脫員工窒息身亡，蔣萬安第一時間雙手一攤，把球丟給中央喊「呼籲修法」。

最後吳欣岱直言，蔣市府把問題丟給中央、把責任丟給基層、轉移監督者焦點這套三件套，做得比市政還熟練。把基層推上火線當擋箭牌、把專業數據分析說成抹黑、把過去自己最愛用的民怨論瞬間翻臉打掉。游淑慧不是不知道自己在雙標，她只是選擇在自家市長和民意有衝突時，站在民意的對立面。市政有症狀，就該趕快治療，不該先把體溫計砸碎。請停止把公務員當盾牌，請停止把監督當羞辱。市民每一通1999都是在反應問題，不是在配合誰演戲。

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