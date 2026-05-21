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    首頁 > 政治

    鄭麗文變票房毒藥？記者狂問這題 李四川「2字回應」快閃畫面曝

    2026/05/21 15:55 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文（黑外套）與新北市長參選人李四川（白襯衫）兩人僅同台約30秒。（記者黃政嘉攝）

    國民黨主席鄭麗文（黑外套）與新北市長參選人李四川（白襯衫）兩人僅同台約30秒。（記者黃政嘉攝）

    年底九合一選戰持續加溫，國民黨新北市長參選人李四川今天上午出席團結大會時，在台上與現場民眾喊口號，隨後國民黨主席鄭麗文進場，2人短暫同台約30秒，未有太多互動。臉書粉專「Mr.柯學先生」今轉發一段記者追問「你覺得鄭主席會變票房毒藥嗎？」，李四川隨即轉頭上車影片，貼文曝光引起大量網友討論，有網友大酸「鄭麗文現在比當年的馬英九『死亡之握』更恐怖，鄭麗文一握那人馬上變『紅』」。

    「Mr.柯學先生」今轉發《民視新聞網》報導畫面，影像顯示，現場記者連續向李四川提問「會繼續邀鄭主席同台嗎？」「你覺得鄭主席有票嗎？」「你覺得鄭主席會變票房毒藥嗎？」「會不會覺得鄭主席在幫你打負面選戰？」「最後會跟鄭主席同台嗎？」李四川僅簡單回覆「謝謝」，隨即上車離開現場。

    「Mr.柯學先生」酸說「這是哪一家的記者太優秀了啦！問到李四川無法招架！趕快逃上車」，網友看到影片後相繼留言，有人說「鄭麗文果然跟黃國昌難分軒輊！」、「沒禮貌的老人，她好歹是你們主席 一趟路去幫你站台耶」、「腳底抹油（禁酸）」、「記者妳好壞哦～（人家）還沒想好怎麼回答～妳別一直直直逼問」。

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