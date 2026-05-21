蔡壁如選彰化縣長？ 民眾黨彰化縣黨部主委：黨不適合硬推人選

民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭（左）今上節目表明民眾黨不適合在縣長選舉這局硬提人選。（圖擷取網路節目直播）

彰化縣長選舉國民黨徵召前考紀會主委、律師魏平政參選，但民眾黨前立委蔡壁如表態爭取民眾黨提名，而彰化縣並非在國民黨與民眾黨談藍白合的縣市中，民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭今（21日）天上節目直言，在彰化縣長選舉這局，他不太建議也覺得不適合在縣長選舉這局提出民眾黨的參選人，主委的角色應努力讓已獲得提名的縣議員、代表參選人全部當選，紮根地方，不適合地方沒紮根就直接看首長大位，「不太有那樣的奇蹟出現！」

彰化温家兄妹温宗諭、縣議員温芝樺今天中午上資深媒體人黃光芹直播節目，談彰化藍白合與市長選戰，對於蔡壁如近來宣布參選彰化縣長，還發表政見，公布自稱其民調19%贏個14%的魏平政，温宗諭表達看法。

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温宗諭說，國民黨彰化縣長提名過程突顯民眾黨在彰化縣影響力，大家都會注意到民眾黨該如何去擴大我們的影響力，但回到民眾黨的初衷主張的藍白合，其實應該是聯合政府聯地方自治的概念，而不是只是單一一個政黨的聲音，立委謝衣鳯因家庭因素沒辦法出來，最後由魏平政出線，儘管非常訝異卻也大致底定。只知道他曾擔任過國民黨考紀會主委，不太了解魏平政過往參政的歷史，大家聽到魏平政至今只有約1個月時間，民調比蔡壁如低很正常。

温宗諭透露，當國民黨未決定彰化縣長提名人選時，民眾黨基層希望黃國昌出馬，縣黨部也曾考慮彰化出身的基隆市副市長邱佩琳（前考試院長邱創煥的女兒）出馬參選，也有地方治理的經驗，不過邱佩琳有其他考量未參選。他說，現在彰化縣長選舉的局勢，不管是誰下來選都會很辛苦！

温宗諭說，國民黨彰化縣長人選提名爭議還沒有完全落幕，民眾黨此時真的不適合再加油添醋或丟柴火下去，讓爭議越燒越旺，他身為黨部主委最重要的工作，就是讓黨提名的基層選舉提名人都當選，讓黨在地方紮根。

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