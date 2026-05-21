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    首頁 > 政治

    魅力不減！小英現身北醫同學狂尖叫 隨扈忙喊這句笑翻網友

    2026/05/21 14:55 即時新聞／綜合報導
    只見現場同學情緒相當激動，蔡英文的隨扈連忙上前對同學們喊「不要激動齁！」接著還有同學問他「你可以幫我們拍嗎？」他則回應：「我們有攝影師。」（取自蔡英文Threads）

    只見現場同學情緒相當激動，蔡英文的隨扈連忙上前對同學們喊「不要激動齁！」接著還有同學問他「你可以幫我們拍嗎？」他則回應：「我們有攝影師。」（取自蔡英文Threads）

    前總統蔡英文今日受邀前往台北醫學大學演講，卸任已滿2年的她熱度不減，受到大批同學尖叫歡迎。蔡英文稍早將現場影片上傳至Threads，只見現場同學情緒相當激動，她的隨扈連忙上前對同學們喊「不要激動齁！」接著還有同學問他「你可以幫我們拍嗎？」他則回應：「我們有攝影師。」引起現場一陣歡呼。

    蔡英文今日在Threads發文分享活動現場照片。只見她答應與同學拍照後，現場立刻爆出一陣歡呼尖叫，蔡英文的一名隨扈連忙上前喊話「不要激動齁」，並告訴同學蔡英文有隨行攝影師，可幫忙拍照，再度引起歡呼。蔡英文在Threads上也笑說：「北醫的同學，那個尖叫聲的部分，你們還是冷靜一點吧！我跟你們拍照就是了。」

    不少網友看到這一幕笑稱：「聽到隨扈說不要太激動，真的會笑出來耶」；還有眼尖網友發現，這名上前要同學冷靜的隨扈，就是先前蔡英文與蛋捲攤商互動主動要求想DIY時上前制止總統的同一名隨扈，笑稱：「那個喊不要激動的隨扈，就是不讓小英做蛋捲DIY的同一人。他應該對『溫控』有執念。」

    另一段影片則可見到，活動會場外，一堆學生湧上前和蔡英文握手，讓隨扈們都相當緊張。蔡英文握手後步上階梯，還有學生疑因太開心再度尖叫，讓總統一行人回頭張望。有網友笑稱：「總統握手時，旁邊隨扈嚇死」、「隨扈真的要嚇死了」、「隨扈：當個隨扈壽命-10年」、「隨扈表示：你們雙方都冷靜一點啊」。

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