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    首頁 > 政治

    藍揭無人機廠商有「綠友友」 政院駁斥：無的放矢、扣帽子

    2026/05/21 14:18 記者鍾麗華／台北報導
    立法院國民黨團質疑無人機產業有「綠友友」，行政院表示，對於無的放矢、任意指涉，甚至把全台數百家產業扣帽子的說法，「我們不予置評」。（記者鍾麗華攝）

    立法院國民黨團質疑無人機產業有「綠友友」，行政院表示，對於無的放矢、任意指涉，甚至把全台數百家產業扣帽子的說法，「我們不予置評」。（記者鍾麗華攝）

    藍白主導三讀通過的「國防特別條例」，刪除無人機產業發展等預算，立法院國民黨團今（21）日舉行記者會，質疑政府圖利「綠友友」。行政院發言人李慧芝在院會後記者會表示，國防部長顧立雄已在立法院說明，無人機產業涉及關鍵組件及系統整合，有數百家企業分散在全台灣各地；對於無的放矢、任意指涉，甚至把全台數百家產業扣帽子的說法，「我們不予置評」。

    國民黨團表示，碳基科技董事長陳文宏曾任小英之友會總會長，涉足環境資源、綠能到無人機產業；該公司一方面取得中科院1.5億元標案，另一方面又獲經濟部產發署4倍補助，該公司股東包括前總統蔡英文辦公室特助洪耀南、執行長游沛文等人，另有股東背景也與中國投資有關，大酸「加入民進黨，富貴國家幫」。

    國民黨立委徐巧芯說，國民黨支持無人機發展產業，可是拒絕無人機產業被「綠友友」所染指，希望民進黨政府要推動無人機產業，必須清廉自守，不能因為有關係、有黨證就能夠得到政府標案。

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