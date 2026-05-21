英德日等9國在台代表處發聲挺台 支持台灣以觀察員身分參與WHA

英國在台辦事處等9個外國駐台機構21日一同重申，支持台灣有意義地參與WHO，並以觀察員身分份參與WHA。（圖擷取自英國在台辦事處臉書）

第79屆世界衛生大會（WHA）在瑞士日內瓦舉行，我國連續10年未獲邀參與。加拿大駐台北貿易辦事處、英國在台辦事處、澳洲辦事處、法國在台協會、德國在台協會、日本台灣交流協會、立陶宛貿易代表處、紐西蘭商工辦事處以及波蘭台北辦事處等9個外國駐台機構今（21）日一同重申，支持台灣有意義地參與世界衛生組織（WHO），並以觀察員身分參與WHA。

9國在台代表處表示，隨著今年第79屆世界衛生大會在日內瓦召開，台灣仍被大幅排除於全球國際衛生體系之外，傳染病與公衛風險不分國界，需透過全球合作，才能保障全人類的安全。台灣作為全球衛生社群的一員，具備卓越能力，積極參與且負責任，並曾於2009至2016年間，以觀察員身分受邀參與世衛大會。

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台灣被排除在WHA之外 「毫無正當理由」

9國在台代表處指出，台灣傑出的能力與做法，包括其卓越的公共衛生專業、民主治理與先進科技，可為世衛大會的討論帶來極大助益。台灣被排除在世衛大會這個全球最重要的公共衛生論壇之外，毫無正當理由。這破壞了這世界所迫切需要、同時也是世衛組織創始文件中所明載的精神，即兼容並蓄的全球公共衛生合作與安全。

9國在台代表處表示，台灣有意義地參與世界衛生組織的論壇與技術委員會，不僅將造福台灣人民，也惠及全球。唯有納入台灣作為觀察員，世衛組織方能真正體現世衛大會「重塑全球衛生：共同責任」（Reshaping Global Health: A Shared Responsibility）的承諾。

外交部長林佳龍（前排右三）、衛生福利部長石崇良（前排右四）與代表團，11日舉行「2026年世界衛生大會（WHA）推案及台灣智慧醫療與健康產業展」行前記者會。（資料照）

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