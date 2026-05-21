川普喊台偷晶片藍委嗆逢美矮半截 張惇涵：國民黨遇中共才矮半截

行政院秘書長張惇涵。（記者田裕華攝）

美國總統川普近日又指控台灣是「晶片小偷」，搶走美國產業機會。國民黨立委洪孟楷今在內政委員會質詢時痛批，政府碰到美國政府就矮半截，敢對在野黨、中國大聲，對美國一句話不敢放，台灣有沒有偷走美國晶片技術？行政院秘書長張惇涵強調，台灣沒有偷走世界上的晶片，台灣是貢獻世界晶片，並反批不像中國國民黨遇到中國共產黨就矮半截。

聯電前董事長曹興誠昨發文強調，台灣的半導體技術當初是向美國購買的，建議行政院、工研院、台積電，針對台灣半導體技術的來源和多年來台灣不斷投入鉅額資源、艱苦研發的經過召開國際記者會詳細說明，以正國際視聽。

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洪孟楷質詢時怒斥，川普多次指控台灣偷走晶片，連曹興誠都批評政府嚴重失職，還點名行政院應召開國際記者會，政府碰到美國政府就矮半截，敢對在野黨大聲、敢對中國大聲，但對於美國一句話不敢放，台灣有沒有偷走美國晶片技術？

張惇涵表示，台積電技術是美國RCA（美國無線電公司）技轉來的，透過這30年來台積電所有員工全體上下努力改良成為世界第一，台灣的晶片是可以貢獻給全世界的，台灣沒有偷走世界上的晶片，台灣是貢獻世界晶片。

張惇涵直言，台灣是良善的力量也有美國進行AI合作，台灣不會碰到誰就矮半截，不像中國國民黨遇到中國共產黨就矮半截。

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