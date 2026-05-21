為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    川普喊台偷晶片藍委嗆逢美矮半截 張惇涵：國民黨遇中共才矮半截

    2026/05/21 14:21 記者林哲遠／台北報導
    行政院秘書長張惇涵。（記者田裕華攝）

    行政院秘書長張惇涵。（記者田裕華攝）

    美國總統川普近日又指控台灣是「晶片小偷」，搶走美國產業機會。國民黨立委洪孟楷今在內政委員會質詢時痛批，政府碰到美國政府就矮半截，敢對在野黨、中國大聲，對美國一句話不敢放，台灣有沒有偷走美國晶片技術？行政院秘書長張惇涵強調，台灣沒有偷走世界上的晶片，台灣是貢獻世界晶片，並反批不像中國國民黨遇到中國共產黨就矮半截。

    聯電前董事長曹興誠昨發文強調，台灣的半導體技術當初是向美國購買的，建議行政院、工研院、台積電，針對台灣半導體技術的來源和多年來台灣不斷投入鉅額資源、艱苦研發的經過召開國際記者會詳細說明，以正國際視聽。

    洪孟楷質詢時怒斥，川普多次指控台灣偷走晶片，連曹興誠都批評政府嚴重失職，還點名行政院應召開國際記者會，政府碰到美國政府就矮半截，敢對在野黨大聲、敢對中國大聲，但對於美國一句話不敢放，台灣有沒有偷走美國晶片技術？

    張惇涵表示，台積電技術是美國RCA（美國無線電公司）技轉來的，透過這30年來台積電所有員工全體上下努力改良成為世界第一，台灣的晶片是可以貢獻給全世界的，台灣沒有偷走世界上的晶片，台灣是貢獻世界晶片。

    張惇涵直言，台灣是良善的力量也有美國進行AI合作，台灣不會碰到誰就矮半截，不像中國國民黨遇到中國共產黨就矮半截。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播