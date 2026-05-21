葉元之嗆綠黨綱就是台獨！于北辰當面打臉：國民黨自己黨綱要不要改一改？

葉元之說，《正常國家決議文》提到的正名制憲，就是在說台獨。（取自節目新聞面對面）

美國總統川普日前喊出「不希望有人宣布台獨」引發討論。立委葉元之昨日在政論節目中指出，他特別去看了民進黨黨綱，其中《正常國家決議文》提到的正名制憲就是在說台獨，只是有人還在說1999年《台灣前途決議文》覆蓋了1991年的《台獨黨綱》。不過，退將于北辰當場說，自己對「國民黨黨綱」研究得也很透徹，國民黨既然一直叫民進黨改掉台獨黨綱，那國民黨要不要把自己的「反共黨章」也改一改？

總統賴清德昨日在任職2週年520談話中提到要捍衛民主自由，無論民稱是中華民國、中華民國台灣或台灣，都是主權獨立國家。葉元之昨日在政論節目《新聞面對面》表示，川普就很明擺著說「不支持台獨」，結果賴總統忽然跳出來說「中華民國就是台獨」。意思是川普不支持中華民國嗎？他認為，川普講的台獨，當然是指「建立台灣共和國」。

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葉元之說，民進黨發言人吳崢上次在節目稱，1999年《台灣前途決議文》覆蓋了1991年的《台獨黨綱》，所以後面可以覆蓋前面，為此他特地去查了民進黨黨綱。他現場秀出文件表示，民進黨1991年發表《台獨黨綱》、1999年《台灣前途決議文》、2007年則是《正常國家決議文》。

葉元之說，按照民進黨「後面覆蓋前面」的邏輯，那2007年9月30日的《正常國家決議文》應該覆蓋前面了，他現場曬出一段畫線文字表示，裡面有一段話是：「應在《台獨黨綱》與《台灣前途決議文》的基礎上，進一步提出《正常國家決議文》，積極推動正名制憲，加入聯合國。」他指出，正名就是要變成台灣共和國，另外這也顯示這些文件不是覆蓋的關係，只是在兩個基礎上提一個「正名制憲」，這就是台獨啊！

對此，來賓于北辰則反嗆，國民黨一直叫民進黨改掉台獨黨綱，雖不知道民進黨到底有沒有要改，但「國民黨要不要把你們自己的黨綱也改一改？」他指出，國民黨的黨綱總綱第二條裡面寫得很清楚：「本黨結合全國信仰三民主義之同志，恪遵總理（孫中山）、總裁（蔣中正）及蔣經國主席之遺教，實施民主憲政，反對共產主義。」這第二條就叫做「反共黨章」。

于北辰質疑，國民黨現在還反共嗎？要不要修？要不要把反共黨章、反對共產主義拿掉？因為你們現在不反共了嘛。他問，主席鄭麗文到今天為止，有講過反共嗎？「可以把國民黨總綱第二條重新唸過一遍，裡面有沒有「反對共產主義」？」

于北辰說，國民黨黨綱既然寫著反共，習近平就是共產黨的頭子，他是目前全世界最大的共產國家頭子。既然反共，你怎麼不反他？「反共黨章你不修，你現在做的卻是跟共產黨握手、進入和談，然後要談未來、談統一，你這還叫反共嗎？」

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